MOL prijavio Janaf Evropskoj komisiji zbog zloupotrebe monopolskog položaja

Sputnik pre 41 minuta
MOL prijavio Janaf Evropskoj komisiji zbog zloupotrebe monopolskog položaja

Mađarski MOL i njegova slovačka podružnica Slovnaft prijavile su hrvatski Janaf Generalnom direktoratu za konkurenciju Evropske komisije zbog zloupotrebe monopolskog položaja, saopštio je MOL.

MOL podseća da su 27. januara ove godine prekinute isporuke sirove nafte Mađarskoj i Slovačkoj putem naftovoda Družba, da je od tada van pogona, što značajno povećava zavisnost kopnenih rafinerija u srednjoj i istočnoj Evropi od Janafa kao jedine održive rute. Dodaje se i da Janaf ima monopol nad snabdevanjem mađarskih i slovačkih rafinerija naftom koja dolazi s mora, kao i da uprkos činjenici da je u takvim slučajevima snabdevanje te dve zemlje ruskom sirovom
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

MOL i Slovnaft optužuju JANAF za neisporučivanje ruske nafte: „Zloupotreba monopolskog položaja“

MOL i Slovnaft optužuju JANAF za neisporučivanje ruske nafte: „Zloupotreba monopolskog položaja“

Nova ekonomija pre 11 minuta
MOL prijavio Janaf Evropskoj komisiji zbog zloupotrebe monopolskog položaja

MOL prijavio Janaf Evropskoj komisiji zbog zloupotrebe monopolskog položaja

RTV pre 36 minuta
MOL prijavio Janaf Evropskoj komisiji zbog zloupotrebe monopolskog položaja

MOL prijavio Janaf Evropskoj komisiji zbog zloupotrebe monopolskog položaja

RTS pre 26 minuta
Energetski spor u regionu: Mađarski MOL optužuje hrvatski JANAF za zloupotrebu dominantnog položaja

Energetski spor u regionu: Mađarski MOL optužuje hrvatski JANAF za zloupotrebu dominantnog položaja

Newsmax Balkans pre 6 minuta
Mađarski MOL prijavio hrvatski Janaf za monopol

Mađarski MOL prijavio hrvatski Janaf za monopol

Politika pre 41 minuta
MOL prijavio JANAF za zloupotrebu monopola

MOL prijavio JANAF za zloupotrebu monopola

Forbes pre 1 sat
MOL tužio Janaf

MOL tužio Janaf

Vreme pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaRafinerija nafteNaftovodSlovačkaEvropska komisijaMađarskanaftaekonomijaJANAFMOLRegion

Ekonomija, najnovije vesti »

Tema jutra: Gađanjem američkih baza Iran izgubio i ono malo saveznika, Rusija u pat poziciji, Kina ne može ništa da uradi

Tema jutra: Gađanjem američkih baza Iran izgubio i ono malo saveznika, Rusija u pat poziciji, Kina ne može ništa da uradi

N1 Info pre 51 minuta
Solarević: Prostorni plan Avala-Kosmaj omogućava istraživanje i eksploataciju ruda i podzemnih voda

Solarević: Prostorni plan Avala-Kosmaj omogućava istraživanje i eksploataciju ruda i podzemnih voda

N1 Info pre 11 minuta
Moodys smanjio izglede za srpsku ekonomiju: Kritikuju uredbu o maržama, „Mrdićeve“ zakone, političku nestabilnost i manjak EU…

Moodys smanjio izglede za srpsku ekonomiju: Kritikuju uredbu o maržama, „Mrdićeve“ zakone, političku nestabilnost i manjak EU integracija

Nova ekonomija pre 36 minuta
MOL i Slovnaft optužuju JANAF za neisporučivanje ruske nafte: „Zloupotreba monopolskog položaja“

MOL i Slovnaft optužuju JANAF za neisporučivanje ruske nafte: „Zloupotreba monopolskog položaja“

Nova ekonomija pre 11 minuta
Kuhinjski uređaj koji ljudi sve češće kupuju, a ni ne znaju da im drastično povećava račun za struju

Kuhinjski uređaj koji ljudi sve češće kupuju, a ni ne znaju da im drastično povećava račun za struju

Kamatica pre 15 minuta