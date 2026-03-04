MOL prijavio Janaf Evropskoj komisiji zbog zloupotrebe monopolskog položaja

Mađarski MOL i njegova slovačka podružnica Slovnaft prijavile su hrvatski Janaf Generalnom direktoratu za konkurenciju Evropske komisije zbog zloupotrebe monopolskog položaja, saopštio je MOL.

MOL podseća da su 27. januara ove godine prekinute isporuke sirove nafte Mađarskoj i Slovačkoj putem naftovoda Družba, da je od tada van pogona, što značajno povećava zavisnost kopnenih rafinerija u srednjoj i istočnoj Evropi od Janafa kao jedine održive rute. Dodaje se i da Janaf ima monopol nad snabdevanjem mađarskih i slovačkih rafinerija naftom koja dolazi s mora, kao i da uprkos činjenici da je u takvim slučajevima snabdevanje te dve zemlje ruskom sirovom