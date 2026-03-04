No pasaran! Španija odbija ruski rulet na Bliskom istoku – preti im sada američka odmazda

U ovom trenutku, najčešće dve parole koje su u Španiji mogu čuti na ulicama su „NE RATU“ i „BAZE NAPOLJE“. Premijer Sančez je osećanje španskog naroda potpuno jasno izložio kada je rekao da neće biti saučesnik u situaciji koja se kosi sa španskim nacionalnim interesima, a koja će povećati užase koje sa sobom rat nosi.

Ovako bivši ambasador Srbije u Meksiku Dušan Vasić komentariše trenutni položaj Španije prema sukobu na Bliskom istoku. Prmeijer Španije Pedro Sančez jasno je svima stavio do znanja da vojne baze koje se nalaze na španskom tlu neće nikome biti na raspolaganju, pa ni Americi, te da njegova zemlja ni na koji način neće učestvovati ili doprineti eskalaciji rata koji je započeo izraelskim napadom na Iran. Američki predsednik Donald Tramp uzvratio je pretnjom da će