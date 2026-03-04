No pasaran! Španija odbija ruski rulet na Bliskom istoku – preti im sada američka odmazda

No pasaran! Španija odbija ruski rulet na Bliskom istoku – preti im sada američka odmazda

U ovom trenutku, najčešće dve parole koje su u Španiji mogu čuti na ulicama su „NE RATU“ i „BAZE NAPOLJE“. Premijer Sančez je osećanje španskog naroda potpuno jasno izložio kada je rekao da neće biti saučesnik u situaciji koja se kosi sa španskim nacionalnim interesima, a koja će povećati užase koje sa sobom rat nosi.

Ovako bivši ambasador Srbije u Meksiku Dušan Vasić komentariše trenutni položaj Španije prema sukobu na Bliskom istoku. Prmeijer Španije Pedro Sančez jasno je svima stavio do znanja da vojne baze koje se nalaze na španskom tlu neće nikome biti na raspolaganju, pa ni Americi, te da njegova zemlja ni na koji način neće učestvovati ili doprineti eskalaciji rata koji je započeo izraelskim napadom na Iran. Američki predsednik Donald Tramp uzvratio je pretnjom da će
Neizvesno učešće Irana na Mundijalu: Ko bi mogao da ih zameni u slučaju da napuste takmičenje?

EK izrazila punu solidarnost sa članicama EU nakon Trampove pretnje Španiji

Bela kuća: Španija pristala da sarađuje sa američkom vojskom, čuli su Trampovu poruku jasno i glasno

"U toku potpuno uništenje iranskog režima": Oštra poruka iz Bele kuće

Brisel uzvraća udarac: Evropska unija staje u odbranu Španije!

I Makron stao na stranu Španije! Tramp će sada pretiti i Francuskoj prekidom saradnje? Ovo je pravi razlog zašto su ušli u…

Pedro Sančez jedini iz Evrope koji se direktno suprotstavio Trampu: EU podeljena zbog napada na Iran

„Promena režima u Iranu mora da potekne iznutra i neće se dogoditi sada“: Borivoj Erdeljan za Danas o ratu na Bliskom istoku…

Tramp najavio totalni prekid trgovinske saradnje sa Španijom, Bela kuća kaže "stali su na našu stranu", a Madrid u šoku: "Nije…

"Klovn te je uvukao u rat, sad ćeš platiti visoku cenu" Jeziva poruka iranskog zvaničnika Trampu: "Sad uzmi, pa računaj"

Američki Senat razmatra ograničavanje Trampove mogućnosti da samostalno vodi rat protiv Irana

Bela kuća: U toku potpuno uništenje iranskog režima, Španija se složila da sarađuje s američkom vojskom

