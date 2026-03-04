Orban otkrio šta mu je cilj: Probiti ukrajinsku naftnu blokadu svim sredstvima

Sputnik pre 1 sat
Orban otkrio šta mu je cilj: Probiti ukrajinsku naftnu blokadu svim sredstvima

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da mu je cilj da se svim sredstvima izvrši pritisak na Ukrajinu kako bi se obnovio tranzit ruske nafte naftovodom „Družba“.

Istovremeno, mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto je rekao, posle razgovora s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Kremlju, da su se dve zemlje dogovorile da traže alternativne puteve za isporuke energenata ukoliko gasovodi budu nedostupni. Dodao je da je Mađarska dobila od Rusije garancije isporuka nafte po nepromenjenim cenama. Pogledajte i:
Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaNaftovodRusijaMađarskanaftasvetViktor Orban

