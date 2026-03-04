Avion Er Srbije sa evakuisanim srpskim državljanima iz Izraela sleteo u Beograd

Telegraf
Avion Er Srbije sa evakuisanim srpskim državljanima iz Izraela sleteo u Beograd

Avion iz Šarm el Šeika sa oko sedamdesetak srpskih državljana, koji su prethodno evakuisani iz Tel Aviva, sleteo je u Beograd oko 1.30.

Podsećanja radi, povratak državljana Srbije iz ratom zahvaćenih područja organizovali su Vlada Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova. "Danonoćno radimo na tome da sačuvamo što više života naših građana, ali i da umanjimo efekte koji bi bili štetni po interese države Srbije. To naravno i nije lako u ovim okolnostima, ali ćemo postići te ciljeve uz dobru organizaciju. Iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim i kompaniji Er Srbija, bez koje ne bismo mogli na ovako
