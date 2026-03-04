Sabalenka dobila nikad više čestitki za veridbu: Posle Novaka se javili Jelena Đoković, Alkaraz, Lindzi Von...

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Sabalenka dobila nikad više čestitki za veridbu: Posle Novaka se javili Jelena Đoković, Alkaraz, Lindzi Von...

Najbolja teniserka sveta, Arina Sabalenka zaprošena je na romantičnoj večeri, kada je njen izabranik Jorgos Frangulis kleknuo pred nju i dao joj prsten sa ogromnim dijamantom.

Ona je rekla "da" i zaplakala od sreće, a potom ponosno pokazala verenički prsten. Procenjuje se da prsten sa ovako velikim dijamantom može da vredi i više od milion evra, tako da je njen bogati dečko morao ozbiljno da se "otvori". Za samo sat vremena, Sabalenkin video prosidbe pogledalo je više od milion ljudi, a dobila je i preko 150.000 lajkova i 5.000 komentara. Čestitke pljušte u komentarima, a tu su sve same velike zvezde. Odmah je reagovao i Novak Đoković,
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

"Ti i ja, zauvek"! Udaje se Arina Sabalenka, Novak Đoković odmah reagovao (video)

"Ti i ja, zauvek"! Udaje se Arina Sabalenka, Novak Đoković odmah reagovao (video)

Večernje novosti pre 12 minuta
VIDEO Milijarder na romantičan način zaprosio Sabalenku: Pogledajte kako je reagovao Đoković kada je to video

VIDEO Milijarder na romantičan način zaprosio Sabalenku: Pogledajte kako je reagovao Đoković kada je to video

Nova pre 1 sat
Komentar koji je zapalio internet: Sabalenka se verila – Novak odmah reagovao!

Komentar koji je zapalio internet: Sabalenka se verila – Novak odmah reagovao!

Hot sport pre 57 minuta
(Video) Verila se Sabalenka, na njenoj ruci njen omiljeni dijamant Oglasio se i Đoković, evo kako je čestitao prijateljima

(Video) Verila se Sabalenka, na njenoj ruci njen omiljeni dijamant Oglasio se i Đoković, evo kako je čestitao prijateljima

Dnevnik pre 47 minuta
Udaje se Arina Sabalenka! Poznati milioner zaprosio slavnu teniserku, Novak odmah reagovao! (video)

Udaje se Arina Sabalenka! Poznati milioner zaprosio slavnu teniserku, Novak odmah reagovao! (video)

Kurir pre 37 minuta
Udaje se Arina Sabalenka: Novakov partner konačno skupio hrabrost ovo da uradi

Udaje se Arina Sabalenka: Novakov partner konačno skupio hrabrost ovo da uradi

Mondo pre 1 sat
Zaprošena Arina Sabalenka: Evo kako je reagovao Novak Đoković

Zaprošena Arina Sabalenka: Evo kako je reagovao Novak Đoković

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićJelena DjokovicKarlos AlkarazArina Sabalenkalindzi von

Sport, najnovije vesti »

Aleksandar Vučić izneo zamerku na račun taktike Dejana Stankovića

Aleksandar Vučić izneo zamerku na račun taktike Dejana Stankovića

Danas pre 12 minuta
Novi derbi Baskije - Ko će u finale kupa?

Novi derbi Baskije - Ko će u finale kupa?

Sportske.net pre 7 minuta
Drama na Novom Beogradu: Crveno-beli pali posle preokreta – Glušac jedan od najzaslužnijih za trijumf!

Drama na Novom Beogradu: Crveno-beli pali posle preokreta – Glušac jedan od najzaslužnijih za trijumf!

Hot sport pre 12 minuta
Crvena zvezda slavi 81. rođendan

Crvena zvezda slavi 81. rođendan

RTS pre 12 minuta
Ameri udarili po Dončiću! Njegovo ponašanje im ozbiljno ide na živce - opet je pravio haos na terenu! (video)

Ameri udarili po Dončiću! Njegovo ponašanje im ozbiljno ide na živce - opet je pravio haos na terenu! (video)

Kurir pre 7 minuta