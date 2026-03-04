Sabalenka dobila nikad više čestitki za veridbu: Posle Novaka se javili Jelena Đoković, Alkaraz, Lindzi Von...

Najbolja teniserka sveta, Arina Sabalenka zaprošena je na romantičnoj večeri, kada je njen izabranik Jorgos Frangulis kleknuo pred nju i dao joj prsten sa ogromnim dijamantom.

Ona je rekla "da" i zaplakala od sreće, a potom ponosno pokazala verenički prsten. Procenjuje se da prsten sa ovako velikim dijamantom može da vredi i više od milion evra, tako da je njen bogati dečko morao ozbiljno da se "otvori". Za samo sat vremena, Sabalenkin video prosidbe pogledalo je više od milion ljudi, a dobila je i preko 150.000 lajkova i 5.000 komentara. Čestitke pljušte u komentarima, a tu su sve same velike zvezde. Odmah je reagovao i Novak Đoković,