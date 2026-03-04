Sandra Kolaković: "Probaćemo da selekciju Švedske iznenadimo jednom agresivnom odbranom"

Nema recepta za pobedu, probaćemo da ih iznenadimo jednom agresivnom odbranom, izjavila je danas u Kragujevcu selektorka ženske rukometne reprezentacije Srbije Sandra Kolaković uoči meča sa Švedskom.

Rukometašice Srbije će sutra od 18 časova u Kragujevcu dočekati selekciju Švedske u utakmici trećeg kola Pete grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje će od 3. do 20. decembra ove godine biti održano u Turskoj, Češkoj, Rumuniji, Slovačkoj i Poljskoj. Na klupi reprezentacije Srbije protiv Švedske debitovaće Kolaković, koja je sa nacionalnim timom odradila tri treninga. - Imale smo veoma malo vremena za pripremu utakmice, svega nekoliko treninga, a ostale smo