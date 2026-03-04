Velika akcija saobraćajne policije: Od 9. marta pojačana kontrola pojaseva i prevoza dece

U okviru međunarodne akcije organizacije ROADPOL, saobraćajna policija će naredne nedelje posebno kontrolisati vozače i putnike u Srbiji, ali i širom Evrope.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, sprovešće u periodu od 9. do 15. marta akciju pojačane kontrole saobraćaja. Ova akcija je deo velike međunarodne inicijative koja se istovremeno sprovodi u čak 34 države članice organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija). Fokus kontrole biće usmeren na dva ključna prekršaja: nekorišćenje sigurnosnog pojasa i nepropisno prevoženje dece u vozilima. Više od 100 žrtava godišnje