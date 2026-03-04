Zelenski: "Ukrajina spremna da sarađuje sa zemljama Bliskog istoka"

Ukrajina je spremna da sarađuje sa zemljama Bliskog istoka po pitanjima zaštite neba od iranskih dronova "šahid" izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

On je naveo da je danas razgovarao sa liderima Ujedinjenih Arapskih Emirata. "I pored činjenice da naše diplomate na različitim nivoima rade sa predstavnicima Bliskog istoka, mislim da ću ovih dana razgovarati sa svakim od lidera ovih zemalja koji dođu u kontakt ili žele saradnju. Naravno, svima je pitanje broj jedan kako zaštititi nebo", rekao je Zelenski na konferenciji za novinare, prenosi Ukrinform. Dodao je da Ukrajina, kao niko drugi, zna šta su masovni