Zelenski: "Ukrajina spremna da sarađuje sa zemljama Bliskog istoka"

Telegraf pre 30 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Zelenski: "Ukrajina spremna da sarađuje sa zemljama Bliskog istoka"

Ukrajina je spremna da sarađuje sa zemljama Bliskog istoka po pitanjima zaštite neba od iranskih dronova "šahid" izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

On je naveo da je danas razgovarao sa liderima Ujedinjenih Arapskih Emirata. "I pored činjenice da naše diplomate na različitim nivoima rade sa predstavnicima Bliskog istoka, mislim da ću ovih dana razgovarati sa svakim od lidera ovih zemalja koji dođu u kontakt ili žele saradnju. Naravno, svima je pitanje broj jedan kako zaštititi nebo", rekao je Zelenski na konferenciji za novinare, prenosi Ukrinform. Dodao je da Ukrajina, kao niko drugi, zna šta su masovni
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

"Naterajte Ukrajinu da odblokira isporuku nafte!" Orban traži od Fon der Lajen da izvrši pritisak na Zelenskog

"Naterajte Ukrajinu da odblokira isporuku nafte!" Orban traži od Fon der Lajen da izvrši pritisak na Zelenskog

Kurir pre 26 minuta
Zapalio se ruski tanker u Sredozemnom moru

Zapalio se ruski tanker u Sredozemnom moru

Politika pre 2 sata
Iran nije Venecuela koliko god Tramp želeo da se to tako predstavi: Politiko analizira rat na Bliskom istoku

Iran nije Venecuela koliko god Tramp želeo da se to tako predstavi: Politiko analizira rat na Bliskom istoku

Danas pre 4 sati
Orban: Nećemo se predati ucenama Zelenskog, pozivam EU da sprovede Sporazum o pridruživanju Ukrajine

Orban: Nećemo se predati ucenama Zelenskog, pozivam EU da sprovede Sporazum o pridruživanju Ukrajine

Danas pre 4 sati
Iran je zatvorio Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih svetskih ruta za izvoz nafte sa Bliskog istoka: Posledice toga u SAD…

Iran je zatvorio Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih svetskih ruta za izvoz nafte sa Bliskog istoka: Posledice toga u SAD nisu zabeležene od 2005.

Danas pre 4 sati
Sve ovo će jako poskupeti zbog rata u Iranu – ni Srbija neće biti izuzetak

Sve ovo će jako poskupeti zbog rata u Iranu – ni Srbija neće biti izuzetak

Telegraf pre 4 sati
Haotično povlačenje američkih diplomatskih kadrova sa Bliskog istoka stvorilo novu krizu za Trampovu administraciju

Haotično povlačenje američkih diplomatskih kadrova sa Bliskog istoka stvorilo novu krizu za Trampovu administraciju

Danas pre 5 sati

Ključne reči

Bliski IstokUkrajinaRat u UkrajiniVladimir Zelenskivolodimir zelenski

Najnovije vesti »

"Između pesme i ćutanja": Literarni konkurs u čast Bore Stankovića

"Između pesme i ćutanja": Literarni konkurs u čast Bore Stankovića

Kurir pre 26 minuta
"Naterajte Ukrajinu da odblokira isporuku nafte!" Orban traži od Fon der Lajen da izvrši pritisak na Zelenskog

"Naterajte Ukrajinu da odblokira isporuku nafte!" Orban traži od Fon der Lajen da izvrši pritisak na Zelenskog

Kurir pre 26 minuta
"Znam da je on i dalje tu" Viki Miljković se prisetila pokojnog Saše Popovića: Evo kako je reagovao kad je saznao da će ona…

"Znam da je on i dalje tu" Viki Miljković se prisetila pokojnog Saše Popovića: Evo kako je reagovao kad je saznao da će ona postati majka

Blic pre 36 minuta
Zelenski: "Ukrajina spremna da sarađuje sa zemljama Bliskog istoka"

Zelenski: "Ukrajina spremna da sarađuje sa zemljama Bliskog istoka"

Telegraf pre 30 minuta
Mega se pojačala, Amerikanac sa Univerziteta Ilinois stigao u klub

Mega se pojačala, Amerikanac sa Univerziteta Ilinois stigao u klub

Telegraf pre 15 minuta