Mali obišao radove na izgradnji Nacionalnog paviljona Srbije: "Na gradnji Ekspa 4.000 radnika i 500 mašina"

Ministar finansija Siniša Mali obišao je danas radove na izgradnji Nacionalnog paviljona Srbije u Ekspo kompleksu u Surčinu.

Izjavio je da je svakog dana na gradilištu angažovano više od 4.000 ljudi i 500 mašina i da će već za par meseci veliki deo radova na našem paviljonu biti završen. "Sve što imamo mi smo angažovali kako bismo ispunili sve ove rokove. I kao što vidite, ovo je jedan normalan uobičajeni dan na gradilištu. A imate preko 4.000 ljudi, preko 500 mašina. To je stvarno impresivno. Mnogo sam srećan, mnogo sam ponosan. Ali za par meseci već, de facto do kraja godine, ovo će u