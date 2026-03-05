BBC vesti na srpskom

Izrael gađao Teheran, iranska vojska Kurde, Senat nije uspeo da veže ruke Trampu

Rat je uvukao i Tursku, članicu NATO, pošto je raketu lansiranu iz Irana oborila protivvazdušna odbrana Severnoatlantske alijanse dok se kretala ka njenom vazdušnom prostoru.

BBC News pre 11 minuta
Hitna pomoć u Teheranu odnosi žrtvu bombardovanja
EPA
Hitna pomoć u Teheranu odnosi žrtvu bombardovanja

Izraelska vojska nastavila je sa napadima na Teheran, Iran je gađao kurdske gerilske grupe u Iraku, dok se rat na Bliskom istoku širi i zahvata ceo region.

Sukob koji je izbio 28. februara američko-izraelskim napadima u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei brzo se proširio, poremetivši globalne trgovinske i energetske tokove i posejao paniku i haos u do sada bezbednim zemljama Persijskog zaliva, ocenila je novinska agencija AFP.

U Bejrutu, glavnom gradu Libana, crni dim se uzdizao iznad ruševina zgrada pogođenih u napadima izraelske vojske koja je saopštila da je ciljala pripadnike militantne grupe Hezbolah, podržanu od Irana.

Reporteri AFP-a u Teheranu čuli su kako vojni avioni preleću zapadni deo grada i nekoliko eksplozija.

Ranije u četvrtak, vlasti u Teheranu saopštile su da je vojska gađala kurdske grupe u Iraku, dok Sjedinjene Države navodno pokušavaju da naoružaju ove gerilce kako bi se infiltrirali u Iran.

„Separatističke grupe ne bi trebalo da misle da je dunuo povetarac i da pokušavaju da preduzmu akciju“, rekao je Ali Laridžani, sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana.

„Nećemo ih tolerisati ni na koji način.“

U Vašingtonu, američki Senat je odbacio rezoluciju usmerenu na ograničavanje vojne akcije, glasajući uglavnom po stranačkoj liniji, pri čemu su republikanci podržali Trampa.

Najnoviji napadi pokazali su kako rat uvlači strane iz regiona, pa i šire.

Rat je uvukao i Tursku, članicu NATO, pošto je raketu oborila protivvazdušna odbrana Severnoatlantske alijanse dok se kretala ka njenom vazdušnom prostoru.

Turski zvaničnik rekao da je raketa izgleda bila usmerena ka britanskoj bazi na Kipru, Turska je pozvala iranskog ambasadora zbog incidenta.

Zapadni zvaničnici su rekli da dron tipa Šahed, kojim je gađana britanska vojna baza na Kipru, nije stigao iz Irana. Međutim, zvaničnici nisu hteli da kažu odakle je došao.

Nekoliko evropskih zemalja šalje pomorske snage kako bi zaštitile Kipar, članicu EU, nakon što je britanska vojna baza pogođena dronom.

Italijanski ministar odbrane Gvido Kroseto rekao je da će Italija poslati „pomorske snage“ da zaštite Kipar, zajedno sa Španijom, Francuskom i Holandijom.

Krozeto je rekao da će raspoređivanje početi u narednim danima.

Sukob je čak stigao do obale Šri Lanke, gde je američka podmornica potopila iranski ratni brod, što je prvo torpedovanje s broda američke vojske od Drugog svetskog rata.

U udaru je poginulo najmanje 87 ljudi, rekli su zvaničnici Šri Lanke, dok se 61 vodi kao nestao.

Trideset dva mornara su spasena, mnogi ranjeni, rekao je ministar spoljnih poslova Vidžita Herat.

„Zapamtite moje reči: SAD će gorko zažaliti zbog presedana koji su postavile“, rekao je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči o napadu koji je opisao kao „zločin na moru“.

Iranska zvanična novinska agencija IRNA saopštila je da je 1.045 vojnika i civila poginulo od početka rata, što BBC ne može nezavisno da potvrdi.

Pogledajte video: BBC novinar postavlja pitanje Pitu Hegsetu

'Nećemo da se predamo'

U Jerusalimu su se čule eksplozije posle upozorenja o iranskom raketnom napadu, ali su stanovnici brzo dobili dozvolu da napuste skloništa.

Izrael je saopštio da su njegove snage pogodile „nekoliko komandnih centara terorističke organizacije Hezbolah“ u južnom Bejrutu.

Vođa Hezbolaha prethodno je obećao da će radikalizovati borbu protiv Izraela, rekavši da je grupa ciljala izraelske položaje sve do Tel Aviva u najmanje 15 napada.

„Suočavamo se sa agresijom... naš izbor je da se suprotstavimo do konačne žrtve i nećemo se predati“, izjavio je vođa Hezbolaha Naim Kasem u prvom govoru od izbijanja najnovijeg sukoba.

Libanske vlasti, koje su oružane aktivnosti Hezbolaha proglasile nelegalnim, saopštile su da je od 2. marta najmanje 72 ljudi ubijeno, 437 ranjeno i 83.000 raseljeno.

Iran je uzvratio napadima širom Bliskog istoka na ciljeve povezane sa SAD, kao i na energetsku infrastrukturu.

Trinaest ljudi, od kojih sedam civila, ubijeno je u zemljama Zaliva od početka rata, među kojima i jedanaestogodišnja devojčicu u Kuvajtu.

Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija i Katar su saopštili da su u sredu presreli iranske rakete, uključujući dron spreman da pogodi ogromnu saudijsku rafineriju Ras Tanura.

Američke demokrate nisu u Kongresu uspele da ograniče ovlasti predsednika Trampa kada je u pitanju rat u Iranu.

Čak i da su meru odobrili Senat i Predstavnički dom - gde se glasanje o sličnoj rezoluciji očekuje u četvrtak - Tramp bi mogao da uloži veto.

Rat bi mogao da uvede „produženi period promene“ za globalnu ekonomiju, upozorila je Kristalina Georgijeva, šefica Međunarodnog monetarnog fonda.

Iranska elitna Revolucionarna garda preuzela je odgovornost za zatvaranje Ormuskog moreuza, uskog grla u Zalivu kroz koji prolazi petina ukupne količine svetske sirove nafte, pri čemu je tranzit tankera smanjen za 90 procenata, prema podacima firme za tržišne informacije Kpler.

Aviosaobraćaj i dalje je poremećen, a rat takođe šteti turizmu u regionu koji je postao cenjena odredište za turiste širom sveta.

„Moja poslednja grupa turista je otišla pre tri dana, a sve ostale ture planirane za mart su otkazane“, rekao je Nazih Ravašdeh, turistički vodič u blizini Irbida, na severu Jordana.

„Ovo je početak glavne sezone ovde. Katastrofalno je“, rekao je za AFP.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 03.05.2026)

BBC News
Prolećna setva prekinula blokade poljoprivrednika u Srbiji

Prolećna setva prekinula blokade poljoprivrednika u Srbiji

BBC News pre 2 sata
Šta za decu znači zatvaranje beogradskog Svratišta vikendom

Šta za decu znači zatvaranje beogradskog Svratišta vikendom

BBC News pre 1 sat
'Taktika u Iranu liči na Kosovo 1999': Bivši savetnik Donalda Ramsfelda za BBC

'Taktika u Iranu liči na Kosovo 1999': Bivši savetnik Donalda Ramsfelda za BBC

BBC News pre 26 minuta
Žena se smanjila skoro 30 centimetara posle retke dijagnoze

Žena se smanjila skoro 30 centimetara posle retke dijagnoze

BBC News pre 2 sata
Je li Kina u problemu: Peking cilja najniži privredni rast od 1991.

Je li Kina u problemu: Peking cilja najniži privredni rast od 1991.

BBC News pre 2 sata
BBC News

Povezane vesti »

BLOG UŽIVO: Iranski dronovi pogodili azerbejdžansku eksklavu Nahčivan, IRGC zatvara Ormuski moreuz samo za zapadne brodove

BLOG UŽIVO: Iranski dronovi pogodili azerbejdžansku eksklavu Nahčivan, IRGC zatvara Ormuski moreuz samo za zapadne brodove

Insajder pre 16 minuta
(BLOG) Širi se rat na Bliskom istoku: Izrael i Iran razmenjuju napade, napad na UAE, sirene na Kipru

(BLOG) Širi se rat na Bliskom istoku: Izrael i Iran razmenjuju napade, napad na UAE, sirene na Kipru

N1 Info pre 16 minuta
Iran tvrdi da je pogodio aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu, Izrael demantuje

Iran tvrdi da je pogodio aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu, Izrael demantuje

NIN pre 16 minuta
Generalštab Oružanih snaga Irana demantovao vesti o lansiranju drona ka Azerbejdžanu

Generalštab Oružanih snaga Irana demantovao vesti o lansiranju drona ka Azerbejdžanu

Politika pre 6 minuta
Generalštab Oružanih snaga Irana demantovao vesti o lansiranju drona ka Azerbejdžanu

Generalštab Oružanih snaga Irana demantovao vesti o lansiranju drona ka Azerbejdžanu

Insajder pre 30 minuta
Zelenski kaže da su pregovori Rusije i Ukrajine na čekanju zbog agresije na Iran

Zelenski kaže da su pregovori Rusije i Ukrajine na čekanju zbog agresije na Iran

Serbian News Media pre 55 minuta
uživo Sukobi na Bliskom istoku: Azerbejdžan optužio Iran za napad dronovima, oboreni iranski bombarderi kod Katara

uživo Sukobi na Bliskom istoku: Azerbejdžan optužio Iran za napad dronovima, oboreni iranski bombarderi kod Katara

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOIranIrakIzraelBliski IstokTeheranSenatTurska

Svet, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO: Iranski dronovi pogodili azerbejdžansku eksklavu Nahčivan, IRGC zatvara Ormuski moreuz samo za zapadne brodove

BLOG UŽIVO: Iranski dronovi pogodili azerbejdžansku eksklavu Nahčivan, IRGC zatvara Ormuski moreuz samo za zapadne brodove

Insajder pre 16 minuta
Vučić sa ambasadorom Rusije o bezbednosnim izazovima i energetskoj sigurnosti Srbije

Vučić sa ambasadorom Rusije o bezbednosnim izazovima i energetskoj sigurnosti Srbije

Beta pre 16 minuta
Ministarstvo spoljnih poslova objavilo semafor za putovanja - savete za svaku državu

Ministarstvo spoljnih poslova objavilo semafor za putovanja - savete za svaku državu

RTV pre 11 minuta
Američki štit probijen: Iran tvrdi da je pogodio najskuplje radare - koliko je to veliki udarac za SAD?

Američki štit probijen: Iran tvrdi da je pogodio najskuplje radare - koliko je to veliki udarac za SAD?

Euronews pre 6 minuta
Izrael gađao Teheran, iranska vojska Kurde, Senat nije uspeo da veže ruke Trampu

Izrael gađao Teheran, iranska vojska Kurde, Senat nije uspeo da veže ruke Trampu

BBC News pre 11 minuta