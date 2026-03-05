Na području Beograda i Subotice uhapšeno devetoro zbog krijumčarenja migranata
Uhapšeni su A.N. (47) iz Beograda koji je osumnjičen da je organizator kriminalne grupe, kao i F.A. (42), K.S. (40), S.G. (43) i Č.A. (41) iz Beograda, i K.N. (55), A.M. (28), P.D. (43) i J.J. (42) iz Subotice.
Oni su osumnjičeni da su tokom 2025. godine za više od 70 migranata omogućili nedozvoljen tranzit od Beograda do Subotice, u cilju nedozvoljenog prelaza državne granice između Srbije i Mađarske.
"Sumnja se da je A.N. koordinirao prihvat migranata na području Beograda i njihov nedozvoljen tranzit do Subotice, kao i da je zajedno sa ostalim pripadnicima organizovane kriminalne grupe učestvovao u prevozu migranata preko teritorije Srbije", saopštio je MUP.
Policija je prilikom pretresa stanova i drugih prostorija koje su koristili pripadnici te grupe našla i privremeno oduzela više mobilnih telefona i jedan pištolj u nelegalnom posedu, dok je od A.N. privremeno oduzela više od 100.000 evra.
Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu za nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
(Beta, 05.03.2026)