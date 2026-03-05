Na području Beograda i Subotice uhapšeno devetoro zbog krijumčarenja migranata

Beta pre 1 sat

 Policija je na području Beograda i Subotice uhapsila devet osoba zbog sumnje da su pripadnici organizovane kriminalne grupe koja se bavila krijumčarenjem migranata, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Uhapšeni su A.N. (47) iz Beograda koji je osumnjičen da je organizator kriminalne grupe, kao i F.A. (42), K.S. (40), S.G. (43) i Č.A. (41) iz Beograda, i K.N. (55), A.M. (28), P.D. (43) i J.J. (42) iz Subotice.

Oni su osumnjičeni da su tokom 2025. godine za više od 70 migranata omogućili nedozvoljen tranzit od Beograda do Subotice, u cilju nedozvoljenog prelaza državne granice između Srbije i Mađarske.

"Sumnja se da je A.N. koordinirao prihvat migranata na području Beograda i njihov nedozvoljen tranzit do Subotice, kao i da je zajedno sa ostalim pripadnicima organizovane kriminalne grupe učestvovao u prevozu migranata preko teritorije Srbije", saopštio je MUP.

Policija je prilikom pretresa stanova i drugih prostorija koje su koristili pripadnici te grupe našla i privremeno oduzela više mobilnih telefona i jedan pištolj u nelegalnom posedu, dok je od A.N. privremeno oduzela više od 100.000 evra.

Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu za nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

(Beta, 05.03.2026)

