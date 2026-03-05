SAD i zemlje Bliskog istoka traže stručnost Kijeva za obaranje iranskih dronova

Beta pre 36 minuta

Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici na Bliskom istoku traže stručnost Ukrajine u suzbijanju iranskih dronova Šahed, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.Razne države, uključujući Sjedinjene Američke Države, obratile su se Ukrajini za pomoć u odbrani od iranskih dronova, rekao je Zelenski i dodao da je poslednjih dana razgovarao sa liderima Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Bahreina, Jordana i Kuvajta o mogućoj saradnji.

Rusija je ispalila desetine hiljada "Šaheda" na Ukrajinu otkako je izvršila invaziju na svog suseda pre nešto više od četiri godine, a u svojoj najvećoj noćnoj baražnoj vatri roj od više od 800 dronova i mamaca za odvlačenje raketa odbrane. Iran je odgovorio na zajedničke američko-izraelske napade lansiranjem istih tipova dronova na zemlje Bliskog istoka.

Ukrajinska pomoć u suzbijanju iranskih dronova biće pružena samo ako ne oslabi sopstvenu odbranu i ako ta pomoć bude ojačaka diplomatske napore Kijeva da zaustavi rusku invaziju, po rečima ukrajinskog lidera.

"Mi pomažemo u odbrani od rata onima koji pomažu nama, Ukrajini, da pravedno okončamo rat" sa Rusijom, rekao je Zelenski.

Zelenski je rekao i da je dobio zahtev SAD za podršku u odbrani od dronova na Bliskom istoku i da je dao naređenje da se obezbedi oprema zajedno sa ukrajinskim stručnjacima.

"Ukrajina pomaže partnerima koji pomažu našoj bezbednosti i zaštiti života naših ljudi", dodao je u objavi na društvenim mrežama.

Ukrajina je bila pionir u razvoju jeftinih "ubica dronova" koji koštaju samo 1.000 dolara što je izmenilo pravila protiv-vazduhoplovne odbrane i navelo druge države da obrate pažnju na to.

Evropske zemlje su septembra prošle godine dobile "poziv na buđenje" zbog promenjene prirode protiv-vazduhoplovne odbrane kada je Poljska podigla u vazduh borbene avione F-35 i F-16 i helikoptere Blek Hok - vojnu imovinu vrednu više miliona dolara, kao odgovor na kršenje vazdušnog prostora jeftinim dronovima.

Ukrajinski proizvođači su razvili jeftine dronove-presretače posebno dizajnirane za lov i uništavanje Šaheda, a njena brzorastuća industrija dronova ima višak kapaciteta.

Zelenski je ove godine već najavio da će Ukrajina početi da izvozi sisteme testirane u borbi.

Šefica diplomatija Evropske unije Kaja Kalas rekla je da će danas ministri spoljnih poslova EU i zemalja Zaliva putem video-linka razmotriti kako iskustvo Ukrajine može pomoći u suprotstavljanju iranskim dronovima.

Zelenski je rekao da je rat u Iranu, koji je sada u šestom danu, skrenuo međunarodnu pažnju sa najvećeg sukoba u Evropi od Drugog svetskog rata - u Urajini, i primorao na odlaganje nove runde razgovora Rusije i Ukrajine, planiranih za ovu nedelju, uz posredovanje SAD.

Zapadne vlade i analitičari kažu da su u ratu Rusije i Ukrajine poginule stotine hiljada ljudi, dok nema znakova da će jednogodišnji mirovni napori predvođeni SAD uskoro zaustaviti borbe.

"Trenutno, zbog situacije s Iranom, još nema potrebnih signala za trilateralni sastanak", rekao je Zelenski. "Ali čim nam bezbednosna situacija i opšti politički kontekst dozvole da nastavimo taj trilateralni diplomatski rad, to će biti urađeno".

Zelenski se zahvalio Sjedinjenim Državama za današnji povratak iz Rusije 200 Ukrajinaca, ratnih zarobljenika. Rusko Ministarstvo odbrane takođe je saopštilo da je primilo isti broj zarobljenika iz Ukrajine i zahvalilo se SAD i Ujedinjenim Arapskim Emiratima za posredovanje.

Razmena zarobljenika jedan je od retkih opipljivih rezultata razgovora. Vladimir Medinski, ruski pregovarač, rekao je na društvenim mrežama da će dans i sutra biti razmenjeno ukupno 500 zarobljenika sa obe strane.

Oleksandar Merežko, šef Odbora Parlamenta Ukrajine za spoljne poslove, rekao je da ruski predsednik Vladimir Putin pokušava da odugovlači pregovore da bi mogao da nastavi invaziju, a da pritom izbegne dalje američke sankcije.

Pozvao je američku administraciju da ratove Rusije i Ukrajine i na Bliskom istoku posmatra kao povezane.

"Rusija i Iran su realno bliski saveznici koji deluju zajedno - Iran isporučuje oružje, a Rusija pomaže Iranu da razvije odbrambenu industriju. To su međusobno povezani sukobi", rekao je Merežko za Asošijejted pres.

Ukrajinska vojska je nedavno potisnula ruske snage na nekim tačkama duž linije fronta dugačke 1.250 kilometara, po podacima Instituta za proučavanje rata.

Lokalizovani ukrajinski kontranapadi oslobodili su više teritorije nego što su ukrajinske snage izgubile u poslednje dve nedelje februara, saopštio je ove nedelje taj vašingtonski istraživački centar, procenjujući da je osvojena površina od 1. januara iznosila oko 257 kvadratnih kilometara.

(Beta, 05.03.2026)