Tadić (Ujedinjeni za Palanku): U Smederevskoj Palanci na izborima i fantomska lista iza koje je SNS

 Na predstojećim lokalnim izborima u Smederevskoj Palanci učestvovaće lista "Studenti Palanke" koja je fantomska i iza nje stoji Srpska napredna stranka (SNS) kazao je večeras Željko Tadić iz Narodnog pokreta Srbije (NPS).

On je za N1 kazao da do ovog trenutka postoje tri liste za te izbore i da je prva lista "Aleksandar Vučić - Palanka naša porodica", dok je druga "Ujedinjeni za Palanku", koju čine "Miroslav Aeksić NPS - Miloš Parandilović NLS - Nada za Palanku (Novi DSS, Monarhisti)".

Treća lista je "Studenti Palanke" za koju Tadić tvrdi da je fantomska i da iza nje stoji SNS, piše na sajtu te televizije.

"Na toj listi ima studenata, ali samo devet kandidata za odbornike je na toj listi, među kojima su dve osobe koje su viđene u predizbornim spotovima i slikama sa predsednikom opštine Smederevska Palanka koji je pripadnik SNS", navodi Tadić.

Vlast je, kako je kazao, krenula mesec dana pre raspisivanja izbora u kampanju, "te su tako u Smederevsku Palanku dovučeni i ljudi sa strane".

Prema njegovim rečima, lista "Ujedinjeni za Palanku", vodi kulturnu, nenasilnu i nenapadnu kampanju. 

"Sa sugrađanima pričamo na drugarski način i akcenat stavljamo na to ko je ko na ovim izborima i to moramo da objasnimo ovim ljudima, jer je vlast napravila konfuziju među biračima", kazao je on.

Na pitanje kako je na prethodnim lokalnim izborima SNS u Smederevskoj Palanci osvojila više od 70 odsto glasova, Tadić je kazao da u manjim mestima vlast dobija izbore tako što je veliki broj ljudi zaposljen u javnim preduzećima.

