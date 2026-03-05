Završene blokade puteva u Srbiji, u ponoć uklonjena poslednja blokada u Miločaju kod Kraljeva

Blokada Ibarske magistrale u selu Miločaj kod Kraljeva uklonjena je oko ponoći i time su završene blokade puteva u Srbiji, koje su od 11. februara organizovali poljoprivrednici zbog lošeg stanja u poljoprivredi koje su ocenili kao "katastrofalno".

U Udruženju proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja rekli su agenciji Beta da se blokade prekidaju, iako poljoprivrednici nisu postigli dogovor sa resornim ministarstvom, zbog setve i drugih prolećnih poljoprivrednih radova koje moraju da obave.

"Za 21 dan blokada puteva u Srbiji trpela su naša domaćinstva, ali iako završavamo blokade, mi se ne predajemo i ne odustajemo od naših zahteva", rekao je član udruženja Predrag Veljković.

On je dodao da će uskoro biti održan zajednički sastanak svih poljoprivrednih udruženja koja su učestvovala u blokadama puteva u Srbiji na kome će se dogovoriti o daljim aktivnostima.

Veljković je ponovio da poljoprivrednici koji su protestovali nisu zadovoljni razgovorom u Vladi Srbije koji je juče održan i da nisu postigli nikakav dogovor.

"Ne verujemo obećanjima ministra poljoprivrede Dragana Glamočića. On je ponovo na sastanku vređao neke poljoprivrednike", rekao je Veljković.

Istakao je da svi poljoprivrednici koji su protestovali podržavaju predsednika Udruženja "Ne damo Jadar" Zlatka Kokanovića i ostale poljoprivrednike koji, kako je rekao, "čame u Vučićevim kazamatima".

Protest poljoprivrednika počeo je 11. febrara blokadom Ibarske magistrale u Mrčajevcima kod Čačka, a završen je 4. marta u ponoć kad je uklonjena poslednja blokada u Miločaju kod Kraljeva.

Blokadu u Mrčajevcima organizovala su udruženja poljoprivrednika "Šajkača" i proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, a njima su se pridružila brojna poljoprivredna udruženja koja su u poslednjih nekoliko dana blokirala oko 80 magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva u Srbiji.

Oni su tražili da se odmah zaustavi uvoz poljoprivrednih proizvoda koji ugrožavaju domaće tržište dok se zalihe ne potroše, uvođenje prelevmana i kvota na uvoz mleka i mesa i povećanje otkupne cene mleka.