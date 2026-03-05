Završene blokade puteva u Srbiji, u ponoć uklonjena poslednja blokada u Miločaju kod Kraljeva
U Udruženju proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja rekli su agenciji Beta da se blokade prekidaju, iako poljoprivrednici nisu postigli dogovor sa resornim ministarstvom, zbog setve i drugih prolećnih poljoprivrednih radova koje moraju da obave.
"Za 21 dan blokada puteva u Srbiji trpela su naša domaćinstva, ali iako završavamo blokade, mi se ne predajemo i ne odustajemo od naših zahteva", rekao je član udruženja Predrag Veljković.
On je dodao da će uskoro biti održan zajednički sastanak svih poljoprivrednih udruženja koja su učestvovala u blokadama puteva u Srbiji na kome će se dogovoriti o daljim aktivnostima.
Veljković je ponovio da poljoprivrednici koji su protestovali nisu zadovoljni razgovorom u Vladi Srbije koji je juče održan i da nisu postigli nikakav dogovor.
"Ne verujemo obećanjima ministra poljoprivrede Dragana Glamočića. On je ponovo na sastanku vređao neke poljoprivrednike", rekao je Veljković.
Istakao je da svi poljoprivrednici koji su protestovali podržavaju predsednika Udruženja "Ne damo Jadar" Zlatka Kokanovića i ostale poljoprivrednike koji, kako je rekao, "čame u Vučićevim kazamatima".
Protest poljoprivrednika počeo je 11. febrara blokadom Ibarske magistrale u Mrčajevcima kod Čačka, a završen je 4. marta u ponoć kad je uklonjena poslednja blokada u Miločaju kod Kraljeva.
Blokadu u Mrčajevcima organizovala su udruženja poljoprivrednika "Šajkača" i proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, a njima su se pridružila brojna poljoprivredna udruženja koja su u poslednjih nekoliko dana blokirala oko 80 magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva u Srbiji.
Oni su tražili da se odmah zaustavi uvoz poljoprivrednih proizvoda koji ugrožavaju domaće tržište dok se zalihe ne potroše, uvođenje prelevmana i kvota na uvoz mleka i mesa i povećanje otkupne cene mleka.
"Nastavljamo protest i pozivamo ministra poljoprivrede Dragana Glamočića da dođe u Bogatić i objasni poljoprivrednicima šta je obećao, pošto ne želi da razgovara sa nama i zabranio je juče da uđemo u Vladu Srbije na razgovor", rekao je za Betu Pajić, koji ima farmu krava.
On je na Glamočićevu izjavu zahvalnosti poljoprivrednicima "što su uspeli da razdvoje poljoprivredu od politike", rekao da bi najbolje bilo da zatraži da se prilikom registracije gazdinstava poljoprivrednici izjasne čije političke stavove zastupaju da bi znao sa kim će da razgovara.
Glamočić je ranije danas za RTS rekao da su se "iako su bili pod velikim pritiscima, noćas oko 23 časa poljoprivrednici razišli sa poslednje dve blokade u Bresnici i Miločaju".
Naveo je da je uputio apel mlekarama da vrate cene mleka za pet dinara po litru i da će se za proizvode iz Srbije uvesti oznaka "100 odsto iz Srbije", a da su "njegova vrata otvorena za sve koji žele da razgovaraju o poljoprivredi i realnim rešenjima".
(Beta, 05.03.2026)