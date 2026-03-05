Đedović Handanović: Srbija dobro snabdevena naftnim derivatima, uprkos sukobu na Bliskom istoku

Država "nadgleda" kretanje cena

Ministarka rudarstva i energetike Srbije, Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je situacija na globalnom tržištu nafte složena zbog sukoba na Bliskom istoku, ali da je Srbija dobro snabdevena naftnim derivatima i da građani nemaju razloga previše da brinu zbog eventualnih poremećaja na tržištu. Ona je, kako piše u saopštenju Ministarstva, rekla da je cena nafte porasla sa oko 62 dolara po barelu na 84 do 85 dolara, u zavisnosti od dana i kretanja na tržištu.