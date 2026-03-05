Hitno se oglasio Putin: Rusija bi mogla da obustavi isporuke gasa EU odmah

Blic pre 7 sati
Hitno se oglasio Putin: Rusija bi mogla da obustavi isporuke gasa EU odmah
Rusija će nastaviti da isporučuje energetske resurse zemljama koje su pouzdani partneri Putin je rekao da je rast cena gasa u EU rezultat višegodišnje pogrešne politike evropskih vlasti Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da bi ta zemlja mogla da obustavi isporuke gasa evropskom tržištu odmah, a ne za mesec dana, odnosno 25. aprila kada stupa na snagu uredba Evropske unije kojom se zabranjuje uvoz ruskog gasa. - Sada se otvaraju i druga tržišta. I
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

„Zar ne bi bilo bolje da sada prestanemo da snabdevamo EU“: Putin „razmišljao naglas“ o najavljenim ograničenjima EU na…

„Zar ne bi bilo bolje da sada prestanemo da snabdevamo EU“: Putin „razmišljao naglas“ o najavljenim ograničenjima EU na kupovinu ruskog gasa

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinEvropska UnijaEURusijacena gasa

Ekonomija, najnovije vesti »

Gašić posetio „Prvi partizan a.d.“

Gašić posetio „Prvi partizan a.d.“

Politika pre 28 minuta
Vlahović: KBF potvrdio svoju ulogu ključnog mesta ekonomskog dijaloga

Vlahović: KBF potvrdio svoju ulogu ključnog mesta ekonomskog dijaloga

Politika pre 28 minuta
200.000 razloga za slavlje: Yettel Bank proslavlja 200.000 Bank MAX korisnika

200.000 razloga za slavlje: Yettel Bank proslavlja 200.000 Bank MAX korisnika

Politika pre 28 minuta
Moguće podneti zahteva za upis prava svojine ali uz dokaz

Moguće podneti zahteva za upis prava svojine ali uz dokaz

Politika pre 28 minuta
Može li rat na Bliskom istoku dovesti u pitanje preuzimanje NIS-a od strane Emirata

Može li rat na Bliskom istoku dovesti u pitanje preuzimanje NIS-a od strane Emirata

Politika pre 28 minuta