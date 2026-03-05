Ovde Novakov brat živi sa ženom i bebom: Zavirite u skroman dom Marka Đokovića u Španiji: Jedan detalj svi komentarišu (foto)

Blic pre 49 minuta
Ovde Novakov brat živi sa ženom i bebom: Zavirite u skroman dom Marka Đokovića u Španiji: Jedan detalj svi komentarišu (foto)…

Letisija Tesari je brazilska dizajnerka, a sa Markom je već oko 8 godina u vezi.

Vest o rođenju deteta objavili su tek nakon izlaska mame i bebe iz bolnice Brat Novaka Đokovića, Marko, postao je otac i radosne vesti su on i verenica podelili na mrežama ne otkrivajući pol bebe. Marko i Letisija Tesari već neko vreme u Španiji žive povučenim životom i kriju svoju intimu od radoznalih pogleda javnosti, ali na društvenim mrežama povremeno objavljuju fotografije na osnovu kojih pratioci imaju prilike da vidi delove njihovog doma. Marko Đoković sa
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Novak Đoković postao stric! Porodila se Letisija Tesari (foto)

Novak Đoković postao stric! Porodila se Letisija Tesari (foto)

Večernje novosti pre 1 sat
Verenica Marka Đokovića podelila prvu sliku bebe. Neodoljiv prizor iz njihovog doma u Španiji raznežio sve: "Besane noći"

Verenica Marka Đokovića podelila prvu sliku bebe. Neodoljiv prizor iz njihovog doma u Španiji raznežio sve: "Besane noći"

Blic pre 11 sati
Ko je snajka Novaka Đokovića koja se porodila u tajnosti Bavi se javnim poslom, o njoj se malo zna: Evo u kakvim je odnosima…

Ko je snajka Novaka Đokovića koja se porodila u tajnosti Bavi se javnim poslom, o njoj se malo zna: Evo u kakvim je odnosima sa svekrvom Dijanom

Blic pre 10 sati
"Moja ljubav prema tebi je neobjašnjiva" Snajka Novaka Đokovića se porodila, a njene reči za muža Marka su preemotivne: Ovako…

"Moja ljubav prema tebi je neobjašnjiva" Snajka Novaka Đokovića se porodila, a njene reči za muža Marka su preemotivne: Ovako mu je javno stavljala do znanja koliko joj znači

Blic pre 11 sati
Brat Novaka Đokovića dobio dete sa Brazilkom Pre nje je Marko hteo da ženi našu fatalnu glumicu, a evo zašto je usledio…

Brat Novaka Đokovića dobio dete sa Brazilkom Pre nje je Marko hteo da ženi našu fatalnu glumicu, a evo zašto je usledio raskid: "Ne očajavam"

Blic pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićMarko ĐokovićŠpanija

Zabava, najnovije vesti »

Viktor objavio Brenu fotku bez trunke šminke! Nosi crvene naočare za vid, šiške joj pale preko lica

Viktor objavio Brenu fotku bez trunke šminke! Nosi crvene naočare za vid, šiške joj pale preko lica

Kurir pre 9 minuta
Evo ko čuva Luninu decu dok je ona sa mužem zarobljena na ostrvu. Još nisu u Srbiji zbog haosa na Bliskom istoku, a sad je…

Evo ko čuva Luninu decu dok je ona sa mužem zarobljena na ostrvu. Još nisu u Srbiji zbog haosa na Bliskom istoku, a sad je osvanula slika iz njihovog stana

Blic pre 4 minuta
"Ne želim stalno da budem na oprezu", Amerikanka nakon više od tri godine u Beogradu otkrila šta stvarno misli o Srbiji…

"Ne želim stalno da budem na oprezu", Amerikanka nakon više od tri godine u Beogradu otkrila šta stvarno misli o Srbiji: "Živela sam u više država, ali ovde..."

Kurir pre 9 minuta
"Tamo mogu da prenoćim samo u hotelu": Srušena kuća u Sarajevu gde je odrastao Haris Džinović

"Tamo mogu da prenoćim samo u hotelu": Srušena kuća u Sarajevu gde je odrastao Haris Džinović

Nova pre 4 minuta
Jedan znak u centru pažnje do kraja aprila 2026: Smeše mu se sreća i uspeh

Jedan znak u centru pažnje do kraja aprila 2026: Smeše mu se sreća i uspeh

Luftika pre 4 minuta