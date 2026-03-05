Panika među saveznicima, preklinjU Trampa da obustavi rat! Pucaju oružjem od 5 miliona dolara na jeftine iranske letelice: Kina zadovoljno posmatra i čeka kobnu grešku

Blic pre 10 sati
Panika među saveznicima, preklinjU Trampa da obustavi rat! Pucaju oružjem od 5 miliona dolara na jeftine iranske letelice…
UAE su uspešno oborile većinu iranskih raketa i dronova, ali troškovi njihove odbrane su neodrživo visoki u poređenju sa iranskim troškovima napada Iran troši znatno manje novca na napade dronovima nego što saveznici moraju uložiti za odbranu, što stvara stratešku prednost za Teheran Američki saveznici na Bliskom istoku navodno mole Donalda Trampa za brz kraj sukoba. Ključni razlog je to što im brzo ponestaje načina da se odbrane ako se iranski kontranapad nastavi.
