Verenica Marka Đokovića podelila prvu sliku bebe. Neodoljiv prizor iz njihovog doma u Španiji raznežio sve: "Besane noći"

Letisija je uz šaljivu poruku opisala kako izgleda život novopečenih roditelja Letisija je brazilska dizajnerka i sa Markom živi u Marbelji, a par svoj privatni život drži daleko od javnosti Marko Đoković i njegova verenica Letisija Tesari postali su roditelji, a pol bebe još uvek nisu želeli da otkriju.

Oni su na svom Instagramu podelili prvu fotografiju bebe. Lepa Brazilka je uslikala bebine noge i u opisu fotografije šaljivo napisala: - Smejem se mojim roditeljima od 2026. godine - napisala je ona, a potom slikala i bebu kako spava pored kućnog ljubimca. - Besane noći i jutarnji osmesi - napisala je ona. Inače, Letisija Tesari je brazilska dizajnerka, koja već godinama živi sa Markom u Marbelji, a o njenom i Đokovićevom životu se malo zna jer se ne eksponiraju.