Viktor slikao Brenu bez trunke šminke Nosi naočare za vid, šiške joj pale preko lica: Od njega se ne odvaja (foto)

Brena je ponosno pokazala lice bez filtera i ulepšavanja Pevačica je nedavno govorila o detinjstvu i školskim tučama Viktor Živojinović već neko vreme deo je poslovnog tima svoje majke, Lepe Brene.

Oni provode dosta vremena zajedno kako zbog veoma prisnog odnosa koji neguju, tako i zbog poslovne saradnje pošto je Viktor postao jedan od glavnih članova u produkcijskom timu pevačice. Viktor je sada podelio njihovu zajedničku fotografiju na Instagramu koja je sve oduševila. Brena nije imala trunku šminke, nosila je naočare za vid, a preko lica su joj pale šiške. Ona nije skidala osmeh dok je pozirala sa sinom, a mnoge je oduševilo što je ponosno pokazala lice