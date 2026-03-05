"Vodila dečicu na iftar kod brata, pokošeni su na 10 minuta od svoje kuće" Srceparajući detalji nesreće u Sjednici u kojoj su poginule majka i ćerka: Dečaku se još bore za život

Vest o tragediji duboko je potresla celu lokalnu zajednicu, a porodica poginulih je u šoku i tišini provela sate u bolu Otac porodice saznao je za smrt supruge i ćerke dok je bio na putu u Nemačkoj Edisa Karišik (44) i njena ćerka Lejla Karišik (12), stradale u u teškoj saobraćajnoj nesreći u Sjenici, dok je Edisin devetogodišnji sin zadobio teške telesne povrede i još uvek je životno ugrožen. Oni su se se, u trenutku tragedije, vraćali sa iftara na kojem su bili