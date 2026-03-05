Bekamovi na Instagramu čestitali rođendan sinu Bruklinu: ‘Volimo te’

Dejvid i Viktorija Bekam čestitali su rođendan sinu Bruklinu na društvenoj mreži Instagram, dva meseca pošto je 27-godišnjak javno govorio o svađi u porodici.

U saopštenju iz januara, Bruklin Pelc Bekam je izneo nekoliko optužbi protiv roditelja, među kojima i ono da su pokušali da „unište“ njegov odnos sa suprugom Nikolom. Njegovi roditelji nisu komentarisali raskid, ali su oboje objavili fotografije i rođendanske čestitke sinu. „Danas puni dvadeset sedam godina“, objavio je ser Dejvid uz emodži sa emotikonom u očima i belo srce ljubavi. „Srećan rođendan, volimo te.“ Njegove reči pratila je slika ser Dejvida i lejdi