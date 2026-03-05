Bela kuća: U toku potpuno uništenje iranskog režima, Španija se složila da sarađuje s američkom vojskom

Danas pre 3 sata  |  Beta-AP
Bela kuća: U toku potpuno uništenje iranskog režima, Španija se složila da sarađuje s američkom vojskom

Bela kuća saopštila je večeras da je u toku potpuno uništenje „iranskog terorističkog režima“, zahvaljujući izraelsko-američkoj bombardovanju.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Levit izjavila je novinarima da će Iran „platiti za svoje zločine“. Levit je rekla da je Tramp pokrenuo napade na Iran na osnovu „dobrog osećaja potkrepljenog činjenicama“ da Iran planira da napadne SAD. „Predsednik se suočio sa izborom da li SAD da iskoriste vojsku da prvi udare, kako bi otklonile opasnost koja preti našoj zemlji i našem narodu već 47 godina, ili će kao vrhovni komandant sedeti i gledati kako odmetnuti iranski
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Tramp je osetio..." Bela kuća se oglasila o napadu na Iran: "Birao da li će ukloniti pretnju ili čekati da nas napadnu"

"Tramp je osetio..." Bela kuća se oglasila o napadu na Iran: "Birao da li će ukloniti pretnju ili čekati da nas napadnu"

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranBela kućaIzboriDonald TrampŠpanija

Svet, najnovije vesti »

Livit: SAD ne stoje iza napada na školu u Iranu, mi ne gađamo civile

Livit: SAD ne stoje iza napada na školu u Iranu, mi ne gađamo civile

Politika pre 29 minuta
Nema naoružanih kurdskih militanata koji prelaze u Iran iz Iraka

Nema naoružanih kurdskih militanata koji prelaze u Iran iz Iraka

Politika pre 29 minuta
Španska vlada opovrgla da postoji bilo kakva vojna saradnja sa SAD u vezi sa ratom u Iranu

Španska vlada opovrgla da postoji bilo kakva vojna saradnja sa SAD u vezi sa ratom u Iranu

Politika pre 29 minuta
Tramp o operaciji vojske u Iranu: Dajem ocenu 15 od 10

Tramp o operaciji vojske u Iranu: Dajem ocenu 15 od 10

Politika pre 29 minuta
IDF: bežite, uskoro ćemo vas bombardovati

IDF: bežite, uskoro ćemo vas bombardovati

Politika pre 29 minuta