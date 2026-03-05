Bela kuća: U toku potpuno uništenje iranskog režima, Španija se složila da sarađuje s američkom vojskom

Bela kuća saopštila je večeras da je u toku potpuno uništenje „iranskog terorističkog režima“, zahvaljujući izraelsko-američkoj bombardovanju.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Levit izjavila je novinarima da će Iran „platiti za svoje zločine“. Levit je rekla da je Tramp pokrenuo napade na Iran na osnovu „dobrog osećaja potkrepljenog činjenicama“ da Iran planira da napadne SAD. „Predsednik se suočio sa izborom da li SAD da iskoriste vojsku da prvi udare, kako bi otklonile opasnost koja preti našoj zemlji i našem narodu već 47 godina, ili će kao vrhovni komandant sedeti i gledati kako odmetnuti iranski