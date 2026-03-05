Uhapšen saobraćajni policajac u Novom Sadu: Motociklom usmrtio pešaka na pešačkom prelazu

Danas pre 8 sati  |  D. D.
Uhapšen saobraćajni policajac u Novom Sadu: Motociklom usmrtio pešaka na pešačkom prelazu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su S.

P. (2004) iz tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Kako je saopšteno, sumnja se da je 2. marta, na Bulevaru kneza Miloša, upravljajući motociklom udario četrdesetčetvorogodišnjeg muškarca koji je gurao bicikl preko pešačkog prelaza. Povređeni je sa teškim povredama prevezen u Klinički centar Vojvodine, gde je preminuo. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu
