Velika međunarodna akcija saobraćajne policije: 65 udesa u jednom danu, evo koji prekršaji će se kontrolisati

U prethodna 24 časa na putevima u Republici Srbiji dogodilo se čak 65 saobraćajnih nezgoda, u kojima je povređeno 25 osoba, saopštila je Uprava saobraćajne policije.

Ovaj zabrinjavajući podatak dolazi uoči velike međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja koja počinje za nekoliko dana. U periodu od 9. do 15. marta, Srbija će se, zajedno sa još 34 države članice organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija), priključiti velikoj akciji usmerenoj na otkrivanje prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoženja dece u vozilima.Nadležni upozoravaju da sigurnosni pojas predstavlja jednu od