Velika međunarodna akcija saobraćajne policije: 65 udesa u jednom danu, evo koji prekršaji će se kontrolisati

Dnevnik pre 3 sata
Velika međunarodna akcija saobraćajne policije: 65 udesa u jednom danu, evo koji prekršaji će se kontrolisati

U prethodna 24 časa na putevima u Republici Srbiji dogodilo se čak 65 saobraćajnih nezgoda, u kojima je povređeno 25 osoba, saopštila je Uprava saobraćajne policije.

Ovaj zabrinjavajući podatak dolazi uoči velike međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja koja počinje za nekoliko dana. U periodu od 9. do 15. marta, Srbija će se, zajedno sa još 34 države članice organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija), priključiti velikoj akciji usmerenoj na otkrivanje prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoženja dece u vozilima.Nadležni upozoravaju da sigurnosni pojas predstavlja jednu od
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

MUP najavio međunarodnu akciju kontrole pojasa i prevoženja dece u vozilima

MUP najavio međunarodnu akciju kontrole pojasa i prevoženja dece u vozilima

InfoLIGA pre 8 minuta
Oprez: Pojačana kontrola saobraćaja od 9. do 15. marta, evo šta je u fokusu

Oprez: Pojačana kontrola saobraćaja od 9. do 15. marta, evo šta je u fokusu

B92 pre 13 minuta
Policija najavila pojačanu kontrolu pojaseva i prevoženja dece u vozilima

Policija najavila pojačanu kontrolu pojaseva i prevoženja dece u vozilima

Jugmedia pre 22 minuta
Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 65 saobraćajnih nezgoda

Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 65 saobraćajnih nezgoda

Glas Zaječara pre 32 minuta
Nekorišćenje pojasa odnosi više od 100 života godišnje u Srbiji

Nekorišćenje pojasa odnosi više od 100 života godišnje u Srbiji

Stav.life pre 1 sat
Vozači, vodite računa: Od 9. marta kreće pojačana akcija kontrole saobraćaja u Srbiji, niko neće biti pošteđen

Vozači, vodite računa: Od 9. marta kreće pojačana akcija kontrole saobraćaja u Srbiji, niko neće biti pošteđen

RINA pre 1 sat
KONTROLA NA PUTEVIMA: Policija od 9. do 15. marta proverava pojaseve i prevoz dece

KONTROLA NA PUTEVIMA: Policija od 9. do 15. marta proverava pojaseve i prevoz dece

Ozon pre 2 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Policija u Beogradu i Subotici uhapsila devetoro zbog krijumčarenja migranata

Policija u Beogradu i Subotici uhapsila devetoro zbog krijumčarenja migranata

N1 Info pre 13 minuta
Na području Beograda i Subotice uhapšeno devetoro zbog krijumčarenja migranata

Na području Beograda i Subotice uhapšeno devetoro zbog krijumčarenja migranata

Beta pre 3 minuta
Tiktok neće uvesti potpunu enkripciju poruka: "Zbog zaštite korisnika"

Tiktok neće uvesti potpunu enkripciju poruka: "Zbog zaštite korisnika"

Radio 021 pre 8 minuta
Verna simulacija male mature: Osmaci 27. i 28. marta polažu probni završni ispit

Verna simulacija male mature: Osmaci 27. i 28. marta polažu probni završni ispit

OK radio pre 7 minuta
Zakon spreman, još da đaci kažu svoj stav Na korak od zabrane upotrebe telefona u školama, ali evo kada će ipak moći da se…

Zakon spreman, još da đaci kažu svoj stav Na korak od zabrane upotrebe telefona u školama, ali evo kada će ipak moći da se koristi na času

Blic pre 3 minuta