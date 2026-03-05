Azerbejdžan pozvao iranskog ambasadora na razgovor: Dronovi napali aerodrom u Nahičevanu (video)

Baku je izrazio oštru osudu nakon što su, prema zvaničnim tvrdnjama, iranski dronovi izveli napade na teritoriju Nahičevanske autonomne republike, eksklave Azerbejdžana koja se nalazi između Irana i Jermenije, a ima i kratku granicu sa Turskom.

Prema saopštenju azerbejdžanskog Ministarstva spoljnih poslova, napad se dogodio oko podneva. Jedan dron pogodio je zgradu terminala na međunarodnom aerodromu u Nahičevanu, dok je drugi pao u blizini škole u selu Šekerabad. U napadima su povređena dva civila, a pričinjena je materijalna šteta na aerodromu i u okolini. ⚡️ Reuters reports that missiles and drones launched from Iran fell near Nakhchivan Airport https://t.co/KYTgwCpk7x pic.twitter.com/9O7KRjdfvh —