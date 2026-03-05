Azerbejdžan pozvao iranskog ambasadora na razgovor: Dronovi napali aerodrom u Nahičevanu (video)

Euronews pre 13 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Azerbejdžan pozvao iranskog ambasadora na razgovor: Dronovi napali aerodrom u Nahičevanu (video)

Baku je izrazio oštru osudu nakon što su, prema zvaničnim tvrdnjama, iranski dronovi izveli napade na teritoriju Nahičevanske autonomne republike, eksklave Azerbejdžana koja se nalazi između Irana i Jermenije, a ima i kratku granicu sa Turskom.

Prema saopštenju azerbejdžanskog Ministarstva spoljnih poslova, napad se dogodio oko podneva. Jedan dron pogodio je zgradu terminala na međunarodnom aerodromu u Nahičevanu, dok je drugi pao u blizini škole u selu Šekerabad. U napadima su povređena dva civila, a pričinjena je materijalna šteta na aerodromu i u okolini. ⚡️ Reuters reports that missiles and drones launched from Iran fell near Nakhchivan Airport https://t.co/KYTgwCpk7x pic.twitter.com/9O7KRjdfvh —
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Tri iranska drona pogodila aerodrom na azerbejdžanskoj teritoriji Nahčivan

Tri iranska drona pogodila aerodrom na azerbejdžanskoj teritoriji Nahčivan

Danas pre 13 minuta
"Napadnuti smo,: Uzvratićemo!" Još jedna zemlja ulazi u rat?! Dron se zabio u zgradu aerodroma, ima ranjenih, odjekuju…

"Napadnuti smo,: Uzvratićemo!" Još jedna zemlja ulazi u rat?! Dron se zabio u zgradu aerodroma, ima ranjenih, odjekuju eksplozije (video)

Blic pre 13 minuta
Baku besan, odmah su poslali poruku Iranu: Azerbejdžan zapretio odgovorom posle napada dronovima

Baku besan, odmah su poslali poruku Iranu: Azerbejdžan zapretio odgovorom posle napada dronovima

Mondo pre 7 minuta
Iranski dronovi pali u Azerbejdžan, Baku gomila trupe uz iransku granicu

Iranski dronovi pali u Azerbejdžan, Baku gomila trupe uz iransku granicu

Politika pre 8 minuta
Iran tvrdi da je razbio kurdske snage na zapadu zemlje

Iran tvrdi da je razbio kurdske snage na zapadu zemlje

Nedeljnik pre 28 minuta
Azerbejdžan optužio Iran da je ispalio dva drona na njegovu teritoriju, ranjeno dvoje

Azerbejdžan optužio Iran da je ispalio dva drona na njegovu teritoriju, ranjeno dvoje

NIN pre 32 minuta
(Video) Rat je upravo dramatično eskalirao! Odzvanjaju eksplozije na aerodromu u još jednoj zemlji, haos se nekontrolisano…

(Video) Rat je upravo dramatično eskalirao! Odzvanjaju eksplozije na aerodromu u još jednoj zemlji, haos se nekontrolisano širi: Iran lansirao projektile i dronove?!

Blic pre 38 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelBliski IstokAerodromTwitterDronTurskaJermenijaAzerbejdžan

Svet, najnovije vesti »

Tri iranska drona pogodila aerodrom na azerbejdžanskoj teritoriji Nahčivan

Tri iranska drona pogodila aerodrom na azerbejdžanskoj teritoriji Nahčivan

Danas pre 13 minuta
Lavrov: SAD nisu odgovorile na Putinov predlog da Rusija uputi "Odboru za mir" milijardu dolara

Lavrov: SAD nisu odgovorile na Putinov predlog da Rusija uputi "Odboru za mir" milijardu dolara

RTV pre 3 minuta
Koji su ciljevi Izraela u borbi protiv Hezbolaha

Koji su ciljevi Izraela u borbi protiv Hezbolaha

Dojče vele pre 2 minuta
Duh Enkoridža isparava: Lavrov otkrio da je Moskva bila spremna na značajne kompromise

Duh Enkoridža isparava: Lavrov otkrio da je Moskva bila spremna na značajne kompromise

Sputnik pre 13 minuta
BLOG UŽIVO Tri iranska drona pogodila Azerbejdžan: Desetine hiljada putnika zarobljeno na Bliskom istoku, Izrael gađao…

BLOG UŽIVO Tri iranska drona pogodila Azerbejdžan: Desetine hiljada putnika zarobljeno na Bliskom istoku, Izrael gađao Hezbolah u Bejrutu

Nova pre 13 minuta