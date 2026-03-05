Bela kuća objavila sporni video: Napadi na Iran montirani sa scenama iz igrice Call of Duty

Bela kuća objavila je na društvenoj mreži Iks video zapis u kojem se realni snimci američkih raketnih udara u Iranu kombinuju sa snimcima popularne video-igre "Call of Duty", što je izazvalo kritike američke javnosti zbog neprimerenog tona i poređenja svarnog rata s video-igricama.

Video, dug oko minut,kombinuje snimke američkih udara koje je objavila Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država sa selovima iz igre "all of Duty: Modern Warfare III", uključujući aktivaciju "nuklearne bombe". Snimci raketnih udara, koji su prema izveštajima odneli više od 1.000 života u Iranu, prikazani su uz pranju instrumentalne verzije pesme muzičara Čajldiš Gambina "Bonfire", a povremeno se čuje i glas iz video-igirce koji govori "dobijamo ovaj sukob" i