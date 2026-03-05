Delegacija Skupštine Srbije sastala se sa generalnim sekretarom Saveta Evrope, Alanom Berseom

Delegacija Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope sastala se danas u Beogradu sa generalnim sekretarom Saveta Evrope, Alanom Berseom, a centralna tema sastanka bilo je permanentno kršenje međunarodnog javnog prava na Kosovu i Metohiji.

Šefica Delegacije Biljana Pantić Pilja istakla je da je time što je deo međunarodne zajednice svojevremeno podržao jednostrano proglašenje nezavisnosti južne srpske pokrajine otvorena Pandorina kutija. Pantić Pilja je navela da su primeri Ukrajine, Grenlanda i sada Irana samo rezultat nepoštovanja međunarodnog prava i principa sile jačeg. Ona je naglasila da bi eventualni prijem tzv. Kosova u Savet Evrope, o čemu se, kako je navela, ponovo govori uoči narednog