Sijarto: Niko ne može da preti Mađarskoj ili njenom premijeru

Niko ne može da preti Mađarskoj ili njenom premijeru, istakao je danas ministar spoljnih poslova te zemlje Peter Sijarto reagujući na izjavu ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da bi mogao "da da adresu jedne osobe u Evropskoj uniji" koja koči evropsku pomoć Kijevu, kako bi je ukrajinski vojnici "nazvali i porazgovarali s njom na svom jeziku". "Ovo je prevazišlo svaku granicu. Ovo je Ukrajina. Ovo je vrsta 'kulture' koja dolazi iz Kijeva. I ovo je čovek