Sijarto: Niko ne može da preti Mađarskoj ili njenom premijeru

Euronews pre 33 minuta  |  Autor: Tanjug
Sijarto: Niko ne može da preti Mađarskoj ili njenom premijeru
Niko ne može da preti Mađarskoj ili njenom premijeru, istakao je danas ministar spoljnih poslova te zemlje Peter Sijarto reagujući na izjavu ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da bi mogao "da da adresu jedne osobe u Evropskoj uniji" koja koči evropsku pomoć Kijevu, kako bi je ukrajinski vojnici "nazvali i porazgovarali s njom na svom jeziku". "Ovo je prevazišlo svaku granicu. Ovo je Ukrajina. Ovo je vrsta 'kulture' koja dolazi iz Kijeva. I ovo je čovek
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Orban: Mađarska će primorati Ukrajinu da ponovo pokrene naftovod Družba

Orban: Mađarska će primorati Ukrajinu da ponovo pokrene naftovod Družba

Politika pre 18 minuta
Niko ne sme da preti mađarskom premijeru

Niko ne sme da preti mađarskom premijeru

Politika pre 23 minuta
Orban Zelenskom: Probićemo naftnu blokadu, ne plaše me pretnje po život

Orban Zelenskom: Probićemo naftnu blokadu, ne plaše me pretnje po život

Politika pre 23 minuta
Fico: Zelenski prešao sve crvene linije

Fico: Zelenski prešao sve crvene linije

Vesti online pre 58 minuta
Mađarska predložila Ukrajini da obnovi isporuke nafte iz Rusije u roku od tri dana

Mađarska predložila Ukrajini da obnovi isporuke nafte iz Rusije u roku od tri dana

Vesti online pre 1 sat
Mađarska predložila Ukrajini da obnovi isporuke nafte iz Rusije u roku od tri dana

Mađarska predložila Ukrajini da obnovi isporuke nafte iz Rusije u roku od tri dana

Sputnik pre 1 sat
Sve veće tenzije oko ruske nafte i evropske pomoći

Sve veće tenzije oko ruske nafte i evropske pomoći

Politika pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaUkrajinaKijevMađarskaViktor Orbanvolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Češki parlament odbio da ukine imunitet premijeru, a i predsedniku Poslaničkog doma

Češki parlament odbio da ukine imunitet premijeru, a i predsedniku Poslaničkog doma

Danas pre 3 minuta
Papreno bekstvo iz Dubaija! Iranski dron pao na luksuznu vilu, milioner iskeširao 174.000 evra za evakuaciju: "Deca su gledala…

Papreno bekstvo iz Dubaija! Iranski dron pao na luksuznu vilu, milioner iskeširao 174.000 evra za evakuaciju: "Deca su gledala kako nam projektili lete iznad kuće"

Blic pre 8 minuta
Tragedija na ekskurziji: Dečak (15) pao sa 3. sprata hotela u Atini, na mestu ostao mrtav

Tragedija na ekskurziji: Dečak (15) pao sa 3. sprata hotela u Atini, na mestu ostao mrtav

Blic pre 3 minuta
Supruga predsednika Iraka: Ostavite Kurde na miru

Supruga predsednika Iraka: Ostavite Kurde na miru

Danas pre 58 minuta
(Foto) Teheran razoren, vlada totalna panika Broje se mrtvi, građanima stižu jezive pretnje: "Pokušavamo da preživimo i gubimo…

(Foto) Teheran razoren, vlada totalna panika Broje se mrtvi, građanima stižu jezive pretnje: "Pokušavamo da preživimo i gubimo kontakt"

Blic pre 53 minuta