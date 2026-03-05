Vučić razgovarao sa Alijevim: Razmenili smo mišljenja o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku (foto)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Republike Azerbejdžan Ilhamom Alijevim.

Predsednik Srbije se oglasio nakon razgovora i istakao da je sa Alijevim imao prijateljski razgovor. "Razmenili smo mišljenja o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku i mogućim posledicama sukoba po ceo svet. Izrazili smo zabrinutost zbog daljeg zaoštravanja sukoba, uz nadu da će razum i diplomatija prevladati i otvoriti prostor za uspostavljanje mira. Saglasili smo se da su smirivanje tenzija, odgovornost i dijalog neophodni kako bi se sačuvala stabilnost u širem