Iran negira slanje poruka SAD i najavljuje spremnost za dugotrajan sukob

Teheran je demantovao navode da je slao poruke Sjedinjenim Američkim Državama i poručio da se priprema za dugotrajan rat, prenela je danas iranska agencija Tasnim pozivajući se na neimenovanog iranskog zvaničnika.

Prema rečima tog zvaničnika, Iran nije uputio nikakve poruke Vašingtonu niti planira da odgovori na američke poruke. „Nikakva poruka nije poslata iz Irana u SAD, niti će biti dat bilo kakav odgovor na američke poruke. Iranske oružane snage su se pripremile za dug rat“, izjavio je izvor. Istovremeno, američki portal Aksios objavio je, pozivajući se na američkog zvaničnika upoznatog sa situacijom, da su iranske vlasti poslednjih dana slale poruke administraciji