BLOG UŽIVO: Katarski lovci oborili iranske bombardere kod američke baze, Senat SAD tesnom većinom podržao Trampovu vojnu akciju…

Nastavlja se šesti dan sukoba na Bliskom istoku. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopštila je da napori za "eliminisanje" iranskih kapaciteta za mobilne raketne lansere i dalje traju. Internet u Iranu je i dalje potpuno isključen dok Izrael nastavlja talase vazdušnih udara na Teheran i druge ciljeve, uz poruku da će svaki budući naslednik ubijenog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija biti meta napada. IRGC sprovodi kopnene i vazdušne operacije odmazde protiv američkih baza i

Mornarica Sjedinjenih Američkih Država pratiće tankere za naftu kroz Ormuski moreuz "čim bude mogla", izjavio je američki ministar energetike Kris Rajt. Rajt je u programu "Ingram Engl" na Foks njuzu dodao da mornarica i vojska trenutno fokusiraju svoje aktivnosti na "razoružavanje iranskog režima", preneo je Rojters. On je takođe rekao da pomoć komercijalnim brodovima u Zalivu još nije započeta. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da su