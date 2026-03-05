Glavni koordinator konzorcijuma "Logistika BiH": U petak zajednički konačni odgovor svih prevoznika Balkana

Glavni koordinator konzorcijuma "Logistika BiH" Velibor Peulić najavio je da će predstavnici prevoznika svih država Balkana u petak definisati zajednički konačni odgovor na probleme sa kojima se suočavaju zbog pravila o boravku vozača na teritoriji EU. Podsetimo član Upravnog odbora poslovnog udruženja Međunarodni transport Srbije, Dušan Nikolić rekao je 3. marta da je doneta odluka da se, zbog nerešenog problema dužine boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengen sporazuma, 14. aprila blokiraju teretni

Peulić je rekao da se zahtevima prevoznika pridružila i Albanija, navodeći da će koordinatori definisati odgovor isključivo država Balkana. Kada je reč o poskupljenju nafte, odnosno goriva zbog krize na Bliskom istoku, Peulić je istakao da rast cene goriva lančano dovodi do drugih poskupljenja. Pojasnio je da su negativni efekti poskupljenja manji za prevoznike koji imaju ugovore sa kompanijama koje sadrže klauzulu o dizel gorivima. "Većina naših kompanija ima