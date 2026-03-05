Zelenski kaže da su pregovori Rusije i Ukrajine na čekanju zbog agresije na Iran

Insajder pre 54 minuta
Zelenski kaže da su pregovori Rusije i Ukrajine na čekanju zbog agresije na Iran

Nova runda pregovora Rusije i Ukrajine, kojima posreduju SAD, a koja je bila planirana za ovu nedelju, odložena je zbog rata na Bliskom istoku, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

On je dodao da su se različite zemlje, uključujući SAD, obratile Ukrajini za pomoć u odbrani od iranskih dronova tipa "Šahed", koje je Rusija na Ukrajinu ispalila na desetine hiljada. On je naveo da je poslednjih dana razgovarao sa liderima Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Bahreina, Jordana i Kuvajta o mogućoj saradnji. Ukrajinska pomoć, rekao je, biće pružena samo ako ne oslabi ukrajinsku vlastitu odbranu i ako bude imala koristi za diplomatske napore Kijeva
Ključne reči

IranBliski IstokUkrajinaKatarRusijaKuvajtKijevVladimir Zelenski

