"Dokazao sam da mogu sebi i drugima!" Đoković želi novi uspeh na Indijan Velsu: Ovde je teniski raj!

Kurir pre 51 minuta
"Dokazao sam da mogu sebi i drugima!" Đoković želi novi uspeh na Indijan Velsu: Ovde je teniski raj!
Novak Đoković je u Melburnu savladao branioca titule, Italijana Janika Sinera u polufinalu u pet setova, a potom je izgubio u finalu od Španca Karlosa Alkaraza. "Bio je to neverovatan početak godine za mene", rekao je Đoković na konferenciji za novinare. "S obzirom na to da nisam uspeo da stignem do finala na grend slem turnirima od Vimbldona 2024. godine i da sam prošle godine izgubio od Sinera ili Alkarasa na svim grend slem turniruma, bio je neverovatan osećaj
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

"Đoković je kao lav koji čuči i čeka svoj plen"

"Đoković je kao lav koji čuči i čeka svoj plen"

B92 pre 17 minuta
Đoković: Nadam se da mogu da odigram dobar turnir u Indijan Velsu

Đoković: Nadam se da mogu da odigram dobar turnir u Indijan Velsu

Politika pre 12 minuta
Đoković slobodan u prvom kolu Indijan Velsa

Đoković slobodan u prvom kolu Indijan Velsa

Politika pre 12 minuta
Đoković govorio o Sineru i penziji

Đoković govorio o Sineru i penziji

Vesti online pre 36 minuta
Novak: Pobeda protiv Sinera epska – zašto da ne nastavim ako osećam vatru?

Novak: Pobeda protiv Sinera epska – zašto da ne nastavim ako osećam vatru?

Sputnik pre 1 sat
Đoković speman da pokori Ameriku: Srbin najavio pohod na trofej Indijan Velsa

Đoković speman da pokori Ameriku: Srbin najavio pohod na trofej Indijan Velsa

Euronews pre 2 sata
Đoković: Dokazao sam da i dalje mogu da se takmičim na najvišem nivou

Đoković: Dokazao sam da i dalje mogu da se takmičim na najvišem nivou

Radio sto plus pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićVimbldonGrend slemMelburnIndijan Vels

Sport, najnovije vesti »

Obradović: Prvi put smo imali priliku da radimo na taktici, znam kako se Pešić prilagođava

Obradović: Prvi put smo imali priliku da radimo na taktici, znam kako se Pešić prilagođava

RTS pre 17 minuta
Skandalozne uvrede na račun Crvene zvezde: Šampion Srbije nije ni ušao na stadion, a već prozivan na rasnoj osnovi!

Skandalozne uvrede na račun Crvene zvezde: Šampion Srbije nije ni ušao na stadion, a već prozivan na rasnoj osnovi!

Hot sport pre 1 minut
Sto posto sam siguran da možemo do plej-ofa: Semi Odželej

Sto posto sam siguran da možemo do plej-ofa: Semi Odželej

Hot sport pre 16 minuta
Crne slutnje iz Aston Martina: "Naši vozači neće moći da završe trku u Australiji"

Crne slutnje iz Aston Martina: "Naši vozači neće moći da završe trku u Australiji"

Sportske.net pre 1 minut
Kako su novosadski košarkaši umarširali u plej-of ABA 2 lige Mlade snage i Ljubičićev pečat

Kako su novosadski košarkaši umarširali u plej-of ABA 2 lige Mlade snage i Ljubičićev pečat

Dnevnik pre 12 minuta