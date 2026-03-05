"Dokazao sam da mogu sebi i drugima!" Đoković želi novi uspeh na Indijan Velsu: Ovde je teniski raj!

Novak Đoković je u Melburnu savladao branioca titule, Italijana Janika Sinera u polufinalu u pet setova, a potom je izgubio u finalu od Španca Karlosa Alkaraza. "Bio je to neverovatan početak godine za mene", rekao je Đoković na konferenciji za novinare. "S obzirom na to da nisam uspeo da stignem do finala na grend slem turnirima od Vimbldona 2024. godine i da sam prošle godine izgubio od Sinera ili Alkarasa na svim grend slem turniruma, bio je neverovatan osećaj