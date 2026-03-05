Kursna lista za 5. mart 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara

Kurir pre 1 sat
Kursna lista za 5. mart 2026: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara

Juče je zvanični srednji kurs iznosio 117,3938 dinara za evro.

Dinar danas prema evru vredi jednako kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine. Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti od početka godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, dok je najslabiji bio 24. februara kada je za evro prema srednjem kursu bilo potrebno 117,4222 dinara. Biznis Kurir
