Rat do septembra, Amerika šalje u borbu nešto što nikada nije! Pentagonu stigao zahtev iz Centralne komande, ništa od Trampove najave kraja za 4 nedelje? (foto)

Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske zatražila je od Pentagona da pošalje još oficira vojne obaveštajne službe u glavni štab u Tampi na Floridi kako bi podržali operacije protiv Irana u trajanju od najmanje 100 dana, a verovatno do septembra.

To piše u dokumentu u koji je uvid imao američko izdanje sajta Politiko. Ovo je prvi poznati poziv nekog dela administracije predsednika Donalda Trampa za dodatno obaveštajno osoblje koje bi bilo angažovano za rat u Iranu, al i znak da Pentagon već raspodeljuje sredstva za operacije koje bi mogle da se protegnu mnogo duže od četvoronedeljnog roka koji je Tramp dao na početku sukoba. Politiko ocenjuje da žurba da se obezbede dodatni ljudi i resursi za podršku