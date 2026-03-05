U Novom Pazaru je bilo svega i svačega! Jeziva povreda, tuča, prekidi... Pogledajte najzanimljivije momente sa današnje utakmice! video

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Srbije pošto su danas pobedili Novi Pazar na gostovanju rezultatom 2:0.

Početak utakmice obeležili su navijački incidenti i bacanje baklji, zbog čega je meč prekinut na nekoliko minuta. Incidenti na tribinama nastavili su se nakon drugog gola Zvezde, a zvanični spiker je upozorio navijače da meč može biti prekinut u svakom trenutku zbog rasističkog i političkog vređanja. Pogledajte najzanimljivije momente sa današnje utakmice: