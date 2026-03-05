Iran lansirao dronove ka Azerbejdžanu, pogođen aerodrom: Isplivali jezivi snimci (video)

Iran je lansirao dronove na aerodrom u Azerbejdžanu (Azerbaijan), a na društvenim mrežama objavljen je snimak na kom se vidi kako se bespilotna letelica kreće ka meti, a zatim i eksplozija od udara.

Iranski dronovi su jutros poleteli ka Azerbejdžanu, odnosno ka azerbejdžanskoj autonomnoj republici Nahčivan. Na društvenim mrežama su odmah objavljeni snimci uzbune na aerodromu, ali nisu bili nezavisno potvrđeni. Na jednom od snimaka, vidi se tačna putanja drona: leti ka aerodromu u Nahčivanu, a potom se i zabija u zgradu terminala, kada je došlo do eksplozije i požara. Ubrzo se oglasio i sam Azerbejdžan i potvrdio da je do napada došlo. - Oko podneva 5. marta,