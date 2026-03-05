Majk Džejms posle meča nasrnuo na saigrača: Napravio haos, ceo tim morao da ga drži

Mondo pre 8 minuta  |  Nikola Lalović
Majk Džejms posle meča nasrnuo na saigrača: Napravio haos, ceo tim morao da ga drži
Ne cveta cveće u Monaku defintiivno. Znamo od ranije da je klub u finansijskim problemima što se odrazilo i na rezultate, a kakva je atmosfera u ekipi govori detalj sa kraja meča protiv Fenerbahčea u Istanbulu. Na kraju utakmice koju je Fener dobio 88:70 sukobili su se Majk Džejms i Eli Okobo. Okobo je razočarano izlazi o sa terena kada mu je prišao sa klupe najbolji strelac u istoriji Evrolige i nešto mu dobacio. Očigledno je kritikovao saigrača koji na to nije
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Sraman potez jedne od najvećih zvezda Evrolige - bivši klub Zvezdinog trenera prolazi kroz teške dane

Sraman potez jedne od najvećih zvezda Evrolige - bivši klub Zvezdinog trenera prolazi kroz teške dane

Nova pre 28 minuta
''Kuva'' u Monaku, Majk Džejms nasrnuo na Okoba!

''Kuva'' u Monaku, Majk Džejms nasrnuo na Okoba!

Sportske.net pre 18 minuta
Haos u Monaku: Majk Džejms gurnuo Okoba, umalo međusobna tuča saigrača!

Haos u Monaku: Majk Džejms gurnuo Okoba, umalo međusobna tuča saigrača!

Telegraf pre 8 minuta
Pobede Fenera, Reala, Valensije i Milana

Pobede Fenera, Reala, Valensije i Milana

RTV pre 38 minuta
Pogledajte tabelu Evrolige: Crvena zvezda je tačno tamo gde želi da bude

Pogledajte tabelu Evrolige: Crvena zvezda je tačno tamo gde želi da bude

Mondo pre 38 minuta
Madrid ostaje neosvojiva tvrđava, srušen i Ivanovićev Virtus

Madrid ostaje neosvojiva tvrđava, srušen i Ivanovićev Virtus

Sport klub pre 38 minuta
Edvards igrao šutersku simultanku, ''Smajli'' ga skakački pratio, ali nije vredelo - Real najbolji kada je bilo najvažnije!

Edvards igrao šutersku simultanku, ''Smajli'' ga skakački pratio, ali nije vredelo - Real najbolji kada je bilo najvažnije!

Sportske.net pre 43 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

EvroligaIstanbul

Sport, najnovije vesti »

Evroliga: Armani umalo prokockao veliku prednost protiv Barselone, Fenerbahče nastavio pobednički niz (VIDEO)

Evroliga: Armani umalo prokockao veliku prednost protiv Barselone, Fenerbahče nastavio pobednički niz (VIDEO)

Danas pre 19 minuta
Novak Đoković dobio protivnika u drugom kolu Indijan Velsa

Novak Đoković dobio protivnika u drugom kolu Indijan Velsa

Danas pre 1 sat
Samo 12 dana pre početka odložen Kup afričkih nacija za žene

Samo 12 dana pre početka odložen Kup afričkih nacija za žene

Danas pre 1 sat
Kao u holivudskom filmu: Medvedev opisao kako je stigao iz Dubaija do Los Anđelesa

Kao u holivudskom filmu: Medvedev opisao kako je stigao iz Dubaija do Los Anđelesa

Danas pre 2 sata
Zajednica klubova Super i Prve lige Srbije odgovorila na poziv FSS o hitnom sastanku

Zajednica klubova Super i Prve lige Srbije odgovorila na poziv FSS o hitnom sastanku

Danas pre 3 sata