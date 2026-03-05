Osvojio Vimbdlon i Olimpijske igre, a igraće sa Novakom: Paklen rival na startu Indijan Velsa

Novak Đoković je saznao ime prvog rivala na turniru u Indijan Velsu.

Igraće najbolji teniser ikada sa Poljakom Kamilom Majčžrakom. On je u svom meču prvog kola savladalao Đovanija Mpeši Perikara iz Francuske. Majčržak je posle 107 minuta igre pobedios a 6:3, 1:6, 7:5. Dobro je krenuo Poljak i odmah uzeo brejk koji je sačuvao do kraja prvog seta. Zatim je nestao sa terena, uzeo samo jedan gem i dozvolio rivalu da izjednači, ali je u trećem setu kada se lomilo uzeo brejk i pobedio. Poljski teniser ima 30 godina i profesionalac je od