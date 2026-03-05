Osvojio Vimbdlon i Olimpijske igre, a igraće sa Novakom: Paklen rival na startu Indijan Velsa

Mondo pre 23 minuta  |  Nikola Lalović
Osvojio Vimbdlon i Olimpijske igre, a igraće sa Novakom: Paklen rival na startu Indijan Velsa

Novak Đoković je saznao ime prvog rivala na turniru u Indijan Velsu.

Igraće najbolji teniser ikada sa Poljakom Kamilom Majčžrakom. On je u svom meču prvog kola savladalao Đovanija Mpeši Perikara iz Francuske. Majčržak je posle 107 minuta igre pobedios a 6:3, 1:6, 7:5. Dobro je krenuo Poljak i odmah uzeo brejk koji je sačuvao do kraja prvog seta. Zatim je nestao sa terena, uzeo samo jedan gem i dozvolio rivalu da izjednači, ali je u trećem setu kada se lomilo uzeo brejk i pobedio. Poljski teniser ima 30 godina i profesionalac je od
Novak dobio rivala u Indijan Velsu: U pitanju je teniser koji je suspendovan zbog dopinga!

Đoković: Nadam se da mogu da odigram dobar turnir u Indijan Velsu; Majžak protivnik u drugom kolu

Novak dobio rivala u Indijan Velsu posle drame u tri seta

Novak saznao prvog rivala na Indijan Velsu: Đoković igra protiv kontroverznog poljskog tenisera

Đoković protiv Majhšaka u drugom kolu Indijan Velsa

Prvi susret Novaka i Alkaraza posle finala Australijan opena! Karlos bacio sve sa sebe pa zagrlio Đokovića, a Srbin ga je odmah ovo pitao!

Bio suspendovan zbog dopinga, idol mu je Novak, sada će igrati sa Srbinom na Indijan Velsu!

Evroliga: Armani umalo prokockao veliku prednost protiv Barselone, Fenerbahče nastavio pobednički niz (VIDEO)

Novak Đoković dobio protivnika u drugom kolu Indijan Velsa

Samo 12 dana pre početka odložen Kup afričkih nacija za žene

Kao u holivudskom filmu: Medvedev opisao kako je stigao iz Dubaija do Los Anđelesa

Zajednica klubova Super i Prve lige Srbije odgovorila na poziv FSS o hitnom sastanku

