Ovo je kurs evra za 5. mart: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Mondo pre 3 sata  |  Aleksandar Blagić
Ovo je kurs evra za 5. mart: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,3938 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je u odnosu na evro niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je nepromenjen, a od kraja prethodne godine je oslabio za 0,2 odsto. Indikativni kurs dinara prema dolaru u sredu niži je za 0,5 odsto i iznosi 101,6045 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru je nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 3,4 odsto, a od početka godine jači za 0,4 odsto.
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Zašto su iznenada poskupeli dinarski krediti u januaru?

Zašto su iznenada poskupeli dinarski krediti u januaru?

N1 Info pre 31 minuta
Srednji kurs dinara za evro danas 117,4010, za dolar 101,2776

Srednji kurs dinara za evro danas 117,4010, za dolar 101,2776

RTV pre 56 minuta
Zašto su iznenada poskupeli dinarski krediti u januaru?

Zašto su iznenada poskupeli dinarski krediti u januaru?

Biznis.rs pre 1 sat
Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Blic pre 46 minuta
Kako će današnji srednji kurs dinara uticati na vaš novčanik?

Kako će današnji srednji kurs dinara uticati na vaš novčanik?

Telegraf pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs evrakurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Amerikanci pokrenuli novi postupak pred novosadskim sudom zbog Azotare

Amerikanci pokrenuli novi postupak pred novosadskim sudom zbog Azotare

Radio 021 pre 11 minuta
Glamočić: Prekinute blokade poljoprivrednika u Bresnici i Miločaju, nastavljamo dijalog

Glamočić: Prekinute blokade poljoprivrednika u Bresnici i Miločaju, nastavljamo dijalog

Insajder pre 6 minuta
Završene blokade poljoprivrednika u Srbiji: Još bez dogovora sa Vladom, nastavlja se dijalog

Završene blokade poljoprivrednika u Srbiji: Još bez dogovora sa Vladom, nastavlja se dijalog

NIN pre 26 minuta
Macut: U pripremi program brze prekvalifikacije odraslih za deficitarna zanimanja

Macut: U pripremi program brze prekvalifikacije odraslih za deficitarna zanimanja

Nova ekonomija pre 6 minuta
Ministar zadovoljan konstruktivnim dijalogom, poljoprivrednici nezadovoljni jer nema rešenja

Ministar zadovoljan konstruktivnim dijalogom, poljoprivrednici nezadovoljni jer nema rešenja

Nova ekonomija pre 16 minuta