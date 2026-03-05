(BLOG) Izrael počinje "novu fazu" rata sa Iranom: Tramp želi "ulogu" u izboru novog lidera u Teheranu

Izrael je pokrenuo nove raketne napade na Teheran i ciljeve Hezbolaha u Bejrutu šestog dana rata.

Iran je takođe pokrenuo novi talas napada na Izrael i američke ciljeve na Bliskom istoku, a saopštili su i da je američki naftni tanker u plamenu u Zalivu. Iran je upozorio SAD da će "zažaliti" zbog potapanja iranskog ratnog broda u Indijskom okeanu juče. Brod IRIS Dena, sa 130 mornara na brodu, potonuo je nakon pogotka torpedom, pri čemu je poginulo najmanje 87 ljudi. UAE navode da su danas presreli šest iranskih raketa i 131 dron, ali da su jedna raketa i šest