Danas: Ugrožene istrage protiv „visokih meta“, srpska kancelarija Eurodžasta u Hagu prekida rad

Eurodžast Srbija zatvorio je 1. marta kancelariju u Hagu, pošto Visoki savet tužilaštva nije produžio mandat zamenici vrhovnog javnog tužioca Gordani Janićijević, ali nije izabrao ni novog tužioca za vezu sa ovim najvažnijim pravosudnim telom Evropske unije.

Neizbor tužioca koji koordinira međunarodne aktivnosti i tužilačke istrage blokiran je na nedavno održanoj sednici Visokog saveta tužilaca, jer izbor tužiteljke Gordane Janićijević nije prošao na tom najvišem tužilačkom telu, pošto se predlogu vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac usprotivio ministar pravde Nenad Vujić, predlažući tužiteljku Svetlanu Nenadić iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, piše Danas.
