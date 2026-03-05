Kreditni rejting Mudis snižava izglede za Srbiju: Politički rizici opterećuju ekonomiju

Kreditna agencija Mudis (Moody’s) upozorila je da politička nestabilnost toliko opterećuje zemlju da će biti sve manje investicija spolja, rast privrede će biti manji, a zaduživanje još skuplje i teže nego ranije, piše Nova ekonomija.

Mudis rejtings je prošle nedelje promenio izglede za Srbiju sa pozitivnih na stabilne i potvrdio rejting zemlje na Ba2. “Naša odluka da promenimo izglede sa pozitivnih u stabilne odražava značajan porast političkih rizika za Srbiju što opterećuje institucionalnu snagu i predstavlja veći nego očekivani udarac izgledima za rast. Iako je intenzitet protesta smanjen poslednjih meseci, očekujemo da će domaće političke tenzije biti uvećane, posebno oko predstojećih