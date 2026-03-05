Srpski turisti "zarobljeni" na Tajlandu: "Trebalo je da krenemo 1. marta, ostali smo bez novca, prepušteni sami sebi"

Grupa srpskih turista, koja se nalazi na Tajlandu, ne može da se vrati kući, a Branko Mitić, jedan od njih, za N1 kaže da su došli 20. februara, a da je trebalo 1. marta da krenu za Beograd.

Kako kaže Mitić, od agencije su dobili tri dana plaćeno. "Što su bili dužni po zakonu, nisu nam dali hranu, nije bitno, bile su nekorektnosti. Mi smo ovde, nas 17, ljudi su ostali bez novca, majka sa detetom od godinu i po dana, sa malom bebom, ima bolesnih ljudi, nisu nam izašli u susret ni za šta", navodi. Dobili su, dodaje, mejl da treba prekosutra da idu nazad. "A potom da nam je odloženo za još pet dana. To je 11 dana, nemamo više ni para, imamo ženu koja je