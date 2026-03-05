Delić (SRCE): Izdvajanja za zdravstvo u Srbiji 3 puta manja nego u EU

Član Predsedništva Srbija centra (SRCE) Dragan Delić izjavio je da su izdvajanja za zdravstvo u Srbiji tri puta manja nego prosečna izdvajanja u zemljama Evropske unije. „Niska javna izdvajanja za zdravstvo u Srbiji nisu dovoljna da se obezbedi savremena, kvalitetna i efikasna zdravstvena zaštita.

Dopunsko zdravstveno osiguranje, preusmeravanje dela budžetskih prihoda, kao što su deo akciza i poreza od igara na sreću, u zdravstvo, jačanje finansijske discipline i poštovanje Zakona o doprinosima mogu biti prihvatljivi načini za povećanje priliva finansijskih sredstava u Republički fond za zdravstveno osiguranje“, rekao je Delić predstavljajući dopunjeno izdanje „Srčane knjige“, navelo je danas SRCE u saopštenju. Delić je naglasio da je potrebno kadrovsko,