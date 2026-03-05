Iranski dronovi pali na aerodrom i selo u Azerbejdžanu, dve osobe povređene

Nedeljnik pre 1 sat
Iranski dronovi pali na aerodrom i selo u Azerbejdžanu, dve osobe povređene

Ministarstvo spoljnih poslova Azerbejdžana danas je uputilo zvaničnu protestnu notu iranskoj ambasadi nakon što su dronovi te zemlje prešli preko granice u tu zemlju i pali na međunarodni aerodrom i u jedno selo pri čemu su dve osobe povređene.

Naveli su da je pogođen putnički terminal aerodroma Razi, u azerbejdžanskom Nahčivanu, koji se nalazi na oko 10 kilometara od granice sa Iranom. Drugi dron je, kako tvrde azerbejdžanske vlasti, pao blizu jedne škole u selu nedaleko odatle. Azerbejdžan navodi da zadržava pravo da preduzme „odgovarajuće mere“ „Ovaj napad na teritoriju Azerbejdžana protivi se normama i principima međunarodnog prava i doprinosi povećanju napetosti u regionu“, saopštilo je ministarstvo
