Delegacija Skupštine razgovarala s generalnim sekretarom Saveta Evrope: Kršenje međunarodnog prava na KiM centralna tema

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Delegacija Skupštine razgovarala s generalnim sekretarom Saveta Evrope: Kršenje međunarodnog prava na KiM centralna tema

Delegacija Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope sastala se u Beogradu sa generalnim sekretarom Saveta Evrope, Alanom Berseom, a centralna tema sastanka bilo je permanentno kršenje međunarodnog javnog prava na Kosovu i Metohiji.

Šefica Delegacije Biljana Pantić Pilja istakla je da je time što je deo međunarodne zajednice svojevremeno podržao jednostrano proglašenje nezavisnosti južne srpske pokrajine otvorena Pandorina kutija. Pantić Pilja je navela da su primeri Ukrajine, Grenlanda i sada Irana samo rezultat nepoštovanja međunarodnog prava i principa sile jačeg. Ona je naglasila da bi eventualni prijem Kosova u Savet Evrope, o čemu se, kako je navela, ponovo govori uoči narednog sastanka
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Predstavnici opozicije razgovarali sa generalnim sekretarom Saveta Evrope

Predstavnici opozicije razgovarali sa generalnim sekretarom Saveta Evrope

RTS pre 38 minuta
Alen Berse rekao Biljani Pantić Pilji: Savet Evrope sa pažnjom prati situaciju u Srbiju

Alen Berse rekao Biljani Pantić Pilji: Savet Evrope sa pažnjom prati situaciju u Srbiju

Danas pre 1 sat
Delegacija Skupštine Srbije razgovarala sa generalnim sekretarom Saveta Evrope

Delegacija Skupštine Srbije razgovarala sa generalnim sekretarom Saveta Evrope

RTS pre 1 sat
Delegacija Skupštine Srbije sa Berseom o kršenju međunarodnog prava na Kosovu

Delegacija Skupštine Srbije sa Berseom o kršenju međunarodnog prava na Kosovu

Insajder pre 2 sata
Delegacija Skupštine Srbije na sastanku sa generalnim sekretarom Saveta Evrope

Delegacija Skupštine Srbije na sastanku sa generalnim sekretarom Saveta Evrope

RTV pre 1 sat
Brnabić sa Berseom o saradnji Srbije i Saveta Evrope, ljudskim pravima, izbornim reformama i KiM

Brnabić sa Berseom o saradnji Srbije i Saveta Evrope, ljudskim pravima, izbornim reformama i KiM

RTV pre 2 sata
Brnabić razgovarala sa generalnim sekretarom Saveta Evrope: Srbija pridaje veliki značaj saradnji sa SE

Brnabić razgovarala sa generalnim sekretarom Saveta Evrope: Srbija pridaje veliki značaj saradnji sa SE

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoSavet EvropeIranUkrajinaMetohijaKosovo i Metohijameđunarodna zajednica

Politika, najnovije vesti »

Narandžasto svetlo za Hrvatsku na semaforu putovanja MSP: Pakost, preterivanje ili vraćanje istom merom?

Narandžasto svetlo za Hrvatsku na semaforu putovanja MSP: Pakost, preterivanje ili vraćanje istom merom?

Danas pre 38 minuta
Britanska ambasada: Ometanje naših zaposlenih tokom posete Aranđelovcu podriva ugled Srbije

Britanska ambasada: Ometanje naših zaposlenih tokom posete Aranđelovcu podriva ugled Srbije

Insajder pre 32 minuta
Kfor negira tvrdnje da su rakete iz baze Bondstil na Kosovu ispaljene ka Iranu

Kfor negira tvrdnje da su rakete iz baze Bondstil na Kosovu ispaljene ka Iranu

Insajder pre 42 minuta
Radojević sa delegacijom UNMIK-a: Velika zabrinutost zbog primene zakona o strancima

Radojević sa delegacijom UNMIK-a: Velika zabrinutost zbog primene zakona o strancima

RTV pre 28 minuta
Kfor negira tvrdnje da su rakete iz Bondstila ispaljene ka Iranu

Kfor negira tvrdnje da su rakete iz Bondstila ispaljene ka Iranu

RTV pre 43 minuta