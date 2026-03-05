Đedović Handanović: Situacija sa derivatima na globalnom tržištu složena, Srbija dobro snabdevena

Newsmax Balkans pre 26 minuta  |  Newsmax Balkans
Đedović Handanović: Situacija sa derivatima na globalnom tržištu složena, Srbija dobro snabdevena

Zbog sukoba na Bliskom istoku i poteza SAD prema Iranu, situacija na globalnom tržištu nafte je složena, ali je Srbija dobro snabdevena naftnim derivatima, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Ministarka Đedović Handanović istakla je da građani nemaju razloga previše da brinu zbog eventualnih poremećaja na tržištu. "Situacija u svetu, kada je reč o snabdevanju naftom i kretanju cena, najblaže rečeno, nije jednostavna. Cena nafte je porasla sa oko 62 dolara po barelu na 84 do 85 dolara, u zavisnosti od dana i kretanja na tržištu. To su veliki skokovi za relativno kratak vremenski period. Preduzećemo sve mere kako bi se sprečio nagli skok cena, iako su
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Đedović Handanović: Situacija sa derivatima na globalnom tržištu složena, Srbija dobro snabdevena

Đedović Handanović: Situacija sa derivatima na globalnom tržištu složena, Srbija dobro snabdevena

Politika pre 41 minuta
Đedović Handanović: Srbija dobro snabdevena naftnim derivatima

Đedović Handanović: Srbija dobro snabdevena naftnim derivatima

Ekapija pre 2 sata
Kako se formira i ko kontroliše cenu nafte? Evo šta zapravo podiže vrednost barela

Kako se formira i ko kontroliše cenu nafte? Evo šta zapravo podiže vrednost barela

Blic pre 1 sat
Đedović: Situacija sa derivatima na globalnom tržištu složena, Srbija dobro snabdevena

Đedović: Situacija sa derivatima na globalnom tržištu složena, Srbija dobro snabdevena

NIN pre 2 sata
Đedović Handanović: Srbija dobro snabdevena, građani nemaju razloga za brigu zbog rasta cena nafte

Đedović Handanović: Srbija dobro snabdevena, građani nemaju razloga za brigu zbog rasta cena nafte

In medija pre 2 sata
Đedović Handanović: Srbija dobro snabdevena naftnim derivatima, uprkos sukobu na Bliskom istoku

Đedović Handanović: Srbija dobro snabdevena naftnim derivatima, uprkos sukobu na Bliskom istoku

Biznis.rs pre 1 sat
Dok svet gori u ratnom ludilu, naši građani nemaju razloga za brigu

Dok svet gori u ratnom ludilu, naši građani nemaju razloga za brigu

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranBliski IstokCena nafteDolarnafta

Regioni, najnovije vesti »

Poljoprivrednici nakon sastanka: Moramo se ponovo brzo sabrati i videti šta i kako dalje jer srpskom seljaku preti nestanak sa…

Poljoprivrednici nakon sastanka: Moramo se ponovo brzo sabrati i videti šta i kako dalje jer srpskom seljaku preti nestanak sa lica zemlje Srbije

Glas Šumadije pre 0 minuta
CRTA: Dogodio se presedan, kažnjena članica SNS zbog falsifikovanja rezultata glasanja

CRTA: Dogodio se presedan, kažnjena članica SNS zbog falsifikovanja rezultata glasanja

Glas Zaječara pre 0 minuta
Kragujevac deo Dunavske mreže socijalne ekonomije

Kragujevac deo Dunavske mreže socijalne ekonomije

RTK pre 10 minuta
Da li Vučić može da ostane faktor stabilnosti u regionu?

Da li Vučić može da ostane faktor stabilnosti u regionu?

Glas Zaječara pre 0 minuta
Pre 15 godina plata u Lučanima bila 291, a danas 1.220 eura: Mali otkrio neverovatan podatak vezan za Dragačevo, meštani ga…

Pre 15 godina plata u Lučanima bila 291, a danas 1.220 eura: Mali otkrio neverovatan podatak vezan za Dragačevo, meštani ga dočekali tradicionalno - uz pogaču i so (FOTO)

RINA pre 0 minuta